Corona-Lockdown: Merkel lehnt Lockerungen vor März ab

Vor den Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch über die aktuelle Corona-Lage ist ein Arbeitspapier zur Beschlussvorlage von Bund und Ländern publik geworden. In dem vom Kanzleramt an die Länder verschickten Entwurf wird die Überzeugung der Bundeskanzlerin klar. Der Lockdown soll über den 14. Februar hinaus bis in den März verlängert werden.

Das hat Angela Merkel Teilnehmern zufolge auch in einer Online-Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag klargestellt. Dabei sprach sie sich auch gegen jegliche Öffnungsschritte beim aktuellen Corona-Lockdown aus – bis zum 1. März.

Merkel: Lockdown-Verlängerung, zunächst keine Lockerungen

Die Zeit, in der die britische Virusvariante noch nicht die Oberhand gewonnen habe, sei entscheidend, um mit aller Kraft die Infektionszahlen herunter zu bekommen, sagte Merkel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor mehreren Teilnehmern der Sitzung der Unionsfraktion.

Ihre Auffassung sei deshalb, dass man mit jeglichem Öffnungsschritt bis zum 1. März warten sollte. Dies sei für Eltern und andere Betroffene schwer. Man könne dann aber Öffnungsschritte "mit besserem Gewissen machen". Darüber gebe es noch Differenzen, räumte die Kanzlerin vor ihren Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch ein. Merkel sagte, sie erwarte, dass die britische Variante des Virus in wenigen Wochen auch in Deutschland die dominante sein werde.

Es sei nun die Frage, ob man die Kraft und Geduld habe, mit Öffnungsschritten noch zu warten. "Wir würden nichts gewinnen, wenn wir jetzt vorzeitig aus dem Lockdown rausgehen", sagte Merkel. Anfang März könnten dann erste Öffnungsschritte erfolgen - zunächst bei Kitas und Grundschulen, im Einzelhandel und bei Frisören. Diese Öffnungen könnten aber nur unter Auflagen erfolgen. Eine rasche Öffnung würde die Gefahr bergen, "dass die Infektionszahlen ganz schnell wieder hochgehen", wurde Merkel von Teilnehmern gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zitiert.

Entwurf zur Beschlussvorlage: Viele Fragen offen

Mittlerweile ist es fast schon Tradition: Meist am Tag vor den Beratungen macht ein Entwurf für eine Beschlussvorlage die Runde, so auch am heutigen Dienstag. Demnach sollen die aktuellen Maßnahmen bis März verlängert werden. Der Entwurf, der BR24 vorliegt, ist lediglich eine erste Vorlage, sozusagen ein Arbeitspapier. Laut Informationen von dpa wurde das Papier am Dienstag vom Kanzleramt an die Länder verschickt. Es handele sich dem Vernehmen nach nicht um ein bereits zwischen Bund und Ländern geeintes Papier.

Wie lange der Lockdown verlängert werden soll, lässt das Arbeitspapier ebenfalls noch offen: "Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum XXX März verlängern." Auch weitere Punkte im Entwurf sind noch nicht ausformuliert. Dabei soll es sich um wesentliche Details möglicher Öffnungsperspektiven handeln. Dem Vernehmen nach sind sich die Länder allerdings keineswegs einig, dass es überhaupt eine Verlängerung des Lockdowns bis März geben soll.

Zur Reduzierung des Infektionsrisikos setzt das Papier weiterhin auf die bestehende Beschränkung für private Zusammenkünfte auf den eigenen Hausstand plus maximal eine weitere Person. Des Weiteren wird für alle Innenräume die Nutzung von medizinischen Masken, also sogenannten OP-Masken oder auch Masken der Standards KN95/N95 und FFP2, angeraten. Öffnungen im Betreuungs- und Bildungsbereich haben laut Entwurf für die Beschlüsse Priorität. Konkreter sind die Angaben bisher nicht.