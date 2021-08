Corona: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut RKI weiter

Hohe Inzidenzen in den Stadtstaaten

In den Stadtstaaten Hamburg (77,8) und Berlin (61,3) ist die Sieben-Tage-Inzidenz am höchsten. Dort hat nach den Sommerferien jeweils bereits der Schuluntericht wieder begonnen. In Nordrhein-Westfalen liegt die Inzidenz am Montag bei 57,2. In Bayern bei 27,2.

Sechs Kreise in Bayern mit Inzidenz über 50

Der am stärksten betroffene Landkreis in Bayern ist aktuell Dingolfing-Landau (87,9). Dort traten am Montag bereist strengere Regeln in Kraft.

Die Stadt Weiden kommt auf 77,2. Der Landkreis Mühldorf am Inn auf 61,3. Es folgen der Landkreis Dillingen an der Donau (60,1), der Landkreis Dachau (56,2) und die Stadt Bamberg (50,4).

Bei einer Inzidenz von 50 treten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. So dürfen sich unter 50 bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Wird der Wert überschritten, sind Zusammenkünfte von maximal zehn Menschen aus höchstens drei Haushalten erlaubt (jeweils plus dazugehörige Kinder unter 14 Jahren).

Ab einer Inzidenz von 50 brauchen Besucher von Restaurants, Schwimmbädern, Freizeitparks, Theatern, Kinos etc. zum Beispiel auch wieder einen aktuellen negativen Corona-Test - sofern sie nicht genesen oder vollständig geimpft sind.