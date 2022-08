China verhängt Sanktionen gegen US-Spitzenpolitikerin Pelosi

China hat Sanktionen gegen die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi beschlossen. Hintergrund ist die vorausgegangene Taiwan-Reise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses. "Trotz Chinas ernsthafter Bedenken und entschiedenen Widerstands bestand Pelosi darauf, Taiwan zu besuchen, sich ernsthaft in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen, Chinas Souveränität und territoriale Integrität zu untergraben, die Ein-China-Politik mit Füßen zu treten und den Frieden und die Stabilität der Taiwanstraße zu bedrohen", begründete ein Sprecher des Außenministeriums in Peking am Freitag den Schritt.

China verhängt Sanktionen: Pelosi habe "boshaft" gehandelt

Das Ministerium warf Pelosi, die in der Nachfolge des US-Präsidenten an zweiter Stelle nach der Vizepräsidentin kommt, vor, "boshaft" und "provokativ" gehandelt zu haben. Die Sanktionen würden auch für ihre unmittelbaren Angehörigen gelten. Details diesbezüglich gab es zunächst nicht.

Pelosi hatte in dieser Woche im Rahmen ihrer Asien-Reise trotz massiver Drohungen aus China auch Taiwan besucht. Sie wertete ihren Besuch als Zeichen der Solidarität mit der auf Unabhängigkeit beharrenden Insel, die von China als eigenes Staatsgebiet beansprucht wird.

Es war der hochrangigste US-Besuch in Taiwan seit 25 Jahren. China sieht die selbstverwaltete und demokratisch regierte Insel als Teil der Volksrepublik an und lehnt Beziehungen Taiwans zu ausländischen Regierungen ab. Als Reaktion ließ China am Donnerstag die bislang größten Militärmanöver in den Gewässern vor Taiwan anlaufen.

Blinken kritisiert Chinas Militärübungen

US-Außenminister Antony Blinken kritisierte diese Manöver aufs Schärfste. Sie stellten eine "signifikante Eskalation" dar, sagte Blinken, der beim Außenministertreffen des Verbandes Südostasiatischer Staaten (Asean) in Kambodscha gastierte.

"China hat sich entschieden, überzureagieren und den Besuch der Vorsitzenden Pelosi als Vorwand zu nutzen, die Militäraktivitäten in und um die Taiwanstraße proaktiv zu steigern", sagte Blinken bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Phnom Penh, als die Sanktionen noch nicht öffentlich bekanntgegeben waren. Die USA stünden in "starker Solidarität" an der Seite Japans, nach den "gefährlichen Handlungen, die China ergriffen hat".

Mit Material von Reuters und dpa.