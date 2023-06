"Freiheitsgeschichte" - Scholz würdigt DDR-Volksaufstand

Zum 70. Jahrestag des Volksaufstands vom 17. Juni 1953 in der DDR ist in Berlin am Samstag an die Opfer erinnert worden. Bei einer Gedenkstunde der Bundesregierung auf dem Friedhof Seestraße würdigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Frauen und Männer als Kämpfer für Freiheit und Demokratie.

Der Volksaufstand vor 70 Jahren sei "eines der wichtigsten und stärksten Ereignisse der Freiheitsgeschichte unseres Landes", sagte Scholz. Mit Blick auf die mindestens 55 Toten und zahlreichen Verhafteten betonte er, die Opfer seien nicht vergeblich gewesen. Zwar seien dieser wie auch die folgenden Aufstände gegen die kommunistische Diktatur etwa in Ungarn, der Tschechoslowakei oder Polen niedergeschlagen worden. Die großen Visionen von Freiheit und Selbstbestimmung hätten aber den Herrschaftsanspruch der Machthaber untergraben. Scholz betonte, es führe eine direkte Linie vom 17. Juni 1953 zum Herbst 1989 mit der friedlichen Revolution und dem Fall der Berliner Mauer.

Volksaufstand in DDR ein großes Tabu

Der 35-jährige Willi Göttling war nach Aktenlage der Erste, der wegen des DDR-Volksaufstands vom 17. Juni 1953 standrechtlich erschossen wurde. Am Samstag war der Berliner Familienvater beim Gedenken an Opfer der Niederschlagung auch der Erste, an den feierlich erinnert wurde. Vier Schicksale trugen junge Leute auf dem Friedhof Seestraße im früheren Westberlin vor, bevor der Bundeskanzler die Geschehnisse von damals würdigte.

In der DDR sei der Volksaufstand ein großes Tabu gewesen, sagte Scholz. "Die Machthaber wollten nicht darüber reden und die Bürgerinnen und Bürger durften nicht darüber reden." In der Bundesrepublik sei die Erinnerung an den 17. Juni zwar gepflegt worden. Doch habe dieser als tragischer Fehlschlag gegolten. Lange habe die Wahrnehmung geherrscht, die Opfer des Aufstands seien vergeblich gewesen.