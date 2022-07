Johnson will offenbar als Tory-Chef zurücktreten

Tory-Delegation forderte den Rücktritt als Premier

Lewis, der als ultra-loyal zu Johnson galt, hatte sich laut Medienberichten hinter eine Delegation von Kabinettsmitgliedern gestellt, die Johnson am Mittwochabend zum Rücktritt aufgefordert hatten. Doch der durch zahlreiche Skandale und dutzende Rücktritte von Regierungsvertretern geschwächte Premier lehnte einen Amtsverzicht weiter ab.

Ebenfalls zu der Delegation soll Verkehrsminister Grant Shapps gehört haben. Gegen Johnson gestellt haben sollen sich auch die bislang ultra-loyale Innenministerin Priti Patel, Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng sowie Bau- und Wohnungsminister Michael Gove. Gove wurde am Mittwochabend entlassen.

Eine monatelange Serie von Skandalen

Johnsons konservative Regierungspartei wird schon seit Monaten von einer ganzen Reihe von Sex-Skandalen erschüttert. Mitte Mai war ein Abgeordneter unter Vergewaltigungsverdacht vorübergehend festgenommen worden. Ebenfalls im Mai wurde ein früherer Tory-Abgeordneter wegen sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen zu anderthalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Zur besonderen Belastung für Premier Johnson selbst wurde dann die "Partygate"-Affäre um alkoholgeschwängerte Feiern am Regierungssitz während des Corona-Lockdowns, der dem Regierungschef ein parteiinternes Misstrauensvotum einbrachte, das Johnson Anfang Juni nur knapp überstand.

Pincher-Affäre sorgte für Zuspitzung der Lage

Am Dienstag traten dann Gesundheitsminister Sajid Javid und Finanzminister Rishi Sunak in einer offenbar koordinierten Aktion von ihren Ämtern zurück. Sie taten das nur wenige Minuten, nachdem Premier Johnson Stellung zu einem weiteren Skandal genommen hatte, der seine Regierung am Donnerstag vergangener Woche erschütterte: Chris Pincher trat als Vize-Fraktionschef der Konservativen zurück - wegen des Vorwurfes, er habe zwei Männer in einem Privatclub begrapscht.

Dies warf die Frage auf, warum Johnson ihn dennoch im Februar auf seinen hohen Parteiposten gehievt hatte. Aus Johnsons Büro war dazu zunächst verlautet, dass der Premier von den Vorwürfen gegen seinen Parteifreund nichts gewusst habe. Diese Verteidigungslinie brach am Dienstag zusammen, nachdem ein ranghoher früherer Beamter erklärte, dass Johnson bereits 2019 über einen entsprechenden Vorfall informiert worden sei. Johnson entschuldigte sich daraufhin für sein Vorgehen, was die Gemüter in seienr Partei aber nicht mehr beruhigen konnte.