Bundesregierung erteilt Ausfuhrgenehmigung für Leopard-1-Panzer

Die Bundesregierung hat die Ausfuhr älterer Kampfpanzer des Typs Leopard 1 an die Ukraine genehmigt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit bestätigte in Berlin, "dass eine Ausfuhrgenehmigung erteilt worden ist".

Details zur Lieferung der Panzer aus Industriebeständen wollte Hebestreit noch nicht nennen: Dies werde sich "in den nächsten Tagen und Wochen noch konkretisieren", erklärte er. Bisher hatte die Bundesregierung nur die Lieferung der moderneren Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen in die von Russland angegriffene Ukraine angekündigt.

Industrie will dutzende Panzer aufbereiten

Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" wollen Rheinmetall und die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) dutzende Panzer vom Typ Leopard 1 für den Export in die Ukraine aufbereiten. Wie diese dann eingesetzt werden, wurde zunächst nicht gesagt.

Dem Bericht zufolge gibt es bisher allerdings Probleme bei der Beschaffung der erforderlichen Munition vom Kaliber 105 Millimeter. So hat Brasilien wegen der Lieferung von einst etwa 250 Leopard-Panzern große Munitions-Bestände, aber die Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat eine Weitergabe - wie bei der Munition für den Gepard-Flugabwehrpanzer - abgelehnt.

Deutlich weniger modern als der Leopard 2

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums wies darauf hin, dass sich die alten Leopard-1-Modelle deutlich von den Leopard-2-Panzern unterschieden, zu deren Lieferung die Bundesregierung sich kürzlich entschlossen hatte.

Im Vergleich zum Leopard 2, "gerade in den moderneren Varianten", könne der Leopard 1 "überhaupt nicht Schritt halten", sagte der Sprecher. Die Bundeswehr habe den Leopard 1 bereits 2003 ausgemustert. In Betrieb hatte sie ihn in den 60er Jahren genommen.

Der Leopard 1 ist der erste Kampfpanzer, der für die Bundeswehr nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Er wurde zwischen Mitte der 60er und Mitte der 80er Jahre produziert.

Oberpfälzer Panzerbataillon erhält Leopard 2 A7V

Neueste Leopard-2-Kampfpanzer sind am Freitag in der Oberpfalzkaserne in Pfreimd an das dortige Panzerbataillon 104 übergeben worden. Insgesamt soll der Standort 44 neue Kampfpanzer des Typs A7V erhalten. Laut Bundeswehr soll es sich bei dem neuen Leopard 2 um den modernsten und schlagkräftigsten Kampfpanzer der Welt handeln.

Der neue Leopard 2 verfügt unter anderem über eine bessere Feuerkraft, er kann modernere Munition abfeuern und Ziele sogar in fünf Kilometer Entfernung treffen. Außerdem wurde das Getriebe und die Panzerung verbessert.