BR24live: Deutschland liefert Kampfpanzer - Scholz informiert

Jetzt ist es offiziell: Deutschland liefert der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-A6. Zudem erteilt die Bundesregierung anderen Staaten die Genehmigung zur Lieferung eigener Leopard-Panzer an die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe dies am Mittwoch im Bundeskabinett verkündet, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in einer Mitteilung.

"Die Entscheidung folgt unserer bekannten Linie, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen. Wir handeln international eng abgestimmt und koordiniert", wird der Kanzler in der Mitteilung zitiert. Der Entscheidung waren monatelange Debatten vorausgegangen.

Zügige Ausbildung der Ukrainer angekündigt

Ziel sei es, rasch zwei Panzer-Bataillone mit Leopard-2-Panzern zusammenzustellen, teilte der Regierungssprecher mit. In einem "ersten Schritt" werde Deutschland dazu eine Kompanie mit 14 Leopard-2-A6 zur Verfügung stellen. Ukrainische Soldaten sollten zügig an den Panzern in Deutschland ausgebildet werden. Zu dem Paket gehörten auch Munition, Logistik und Wartung der Systeme.

Europäische Partner würden ihrerseits Leopard-Panzer an Kiew liefern, Deutschland werde die Freigabe dafür erteilen, hieß es weiter. Am Dienstag hatte Polen einen entsprechenden Antrag gestellt. Leopard-Lieferungen von Drittstaaten an die Ukraine müssen von Deutschland genehmigt werden, weil es sich um Panzer aus deutscher Produktion handelt.

Welche Auswirkungen hat Deutschlands Entscheidung? Inwiefern ist Bayern davon betroffen und was macht den Kampfpanzer Leopard 2 besonders? Über diese Fragen sprechen wir ab 12.55 Uhr bei BR24live. Im Interview unter anderem: Militärexperte Andreas Glas von der Universität der Bundeswehr München. Außerdem übertragen wir die Regierungsbefragung mit Kanzler Scholz im Bundestag, eingebettet über diesen Artikel.

USA liefern Abrams-Panzer

Die Entscheidung war im Kanzleramt nach Informationen mehrerer Medien am Dienstagabend gefallen. Entscheidender Baustein dafür war, dass es aus Washington nach Insider-Informationen hieß, dass auch die USA 30 Abrams-Kampfpanzer in die Ukraine schicken werden. Scholz hatte zuvor auf einen transatlantischen Gleichklang bei der Lieferung von Kampfpanzern gepocht, war aber auch in der Ampel-Regierung dafür kritisiert worden, dass eine Entscheidung zu lange dauere. Die US-Regierung hatte eine Abrams-Lieferung zunächst abgelehnt.

Kreml: Westliche Panzer werden brennen

Russland hat die Zerstörung westlicher Panzer angekündigt, sollten diese an die Ukraine geliefert werden. "Diese Panzer werden wie alle anderen brennen. Sie sind nur sehr teuer", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Er sprach von einem aus technischer Sicht "gescheiterten Plan". "Das Potenzial, das die ukrainische Armee dadurch erhält, wird überschätzt."

Kreml-Sprecher Peskow hatte in dieser Woche bereits gesagt, jede deutsche Lieferung von Panzern an die Ukraine werde "unauslöschliche Spuren" in den deutsch-russischen Beziehungen hinterlassen.

Selenskyj zunächst zurückhaltend

Seit Monaten fordert die Ukraine Kampfpanzer westlicher Bauart für den Kampf gegen die russischen Angreifer. Die erste offizielle Anfrage bei der Bundesregierung erfolgte schon eine Woche nach Kriegsbeginn Anfang März vergangenen Jahres. Die Frontlinie in der Ostukraine hat sich seit Wochen kaum noch bewegt. Mit den Kampfpanzern hofft die Ukraine nun, wieder in die Offensive zu kommen und weiteres Gelände zurückzuerobern. Gleichzeitig wird für das Frühjahr eine Offensive Russlands befürchtet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstagabend noch zurückhaltend auf die Berichte über Panzer-Lieferungen reagiert. Die Diskussionen müssten jetzt in Entscheidungen münden, forderte er. "Entscheidungen, die unsere Verteidigung gegen die (russischen) Terroristen wirklich stärken."

Mit Informationen von Reuters, dpa und AFP