Bürgergeld soll künftig per App beantragt werden können

Das Bürgergeld und andere staatliche Leistungen sollen künftig digital beantragt werden können. So steht es in einer Digitalisierungsstrategie, die das Bundesarbeitsministerium am Montag veröffentlicht hat. Bis zum Jahr 2030 sollen Bürgerinnen und Bürger damit einfacher Zugriff auf digitale Zugänge bekommen – und auch die internen Abläufe sollen digitalisiert werden.

Bürgergeld-App wird zum Pilotprojekt

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärte, die Digitalisierung soll den Menschen den Umgang mit den Behörden erleichtern. Auch per App vom Handy aus soll ein Antrag möglich sein. Der E-Antrag auf Bürgergeld wird nach Heils Worten erst einmal in ausgewählten Jobcentern erprobt. Table.media hatte zuerst über das Digitalisierungsvorhaben berichtet [externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt]. Dem Medienhaus sagte Heil, die Digitalisierung soll auch die Beschäftigten in den Behörden entlasten, um ihnen mehr direkte Kontakte mit den Bürgern zu ermöglichen.

Arbeitsminister Heil sieht mehr Online- und Videoberatungen vor

Auch Angebote, die bisher nur analog verfügbar sind, sollen laut Heil künftig digitalisiert werden – und damit den Bürgerinnen und Bürgern den Alltag erleichtern. Geplant ist auch ein nationales Onlineportal für berufliche Weiterbildung mit einem transparenten Zugang zu Fördermöglichkeiten und Beratungs- sowie Weiterbildungsangeboten. Und: Auch ausländische Arbeitskräfte sollen durch die digitale Zusammenarbeit der Bundesarbeitsagentur mit den Auslandsvertretungen und Ausländerbehörden schneller zum deutschen Arbeitsmarkt zugelassen werden. Das Gleiche gilt laut der Strategie für die Prüfung und Anerkennung ausländischer Abschlüsse.

Millionen Menschen sollen profitieren

Die neue Strategie soll für die gesamte Arbeits- und Sozialverwaltung gelten. Erarbeitet wurde sie neben dem Arbeitsministerium von sieben weiteren Behörden. Laut Heil ist die neue Strategie ein wichtiger Beitrag, um das Vertrauen der Menschen in den Sozialstaat zu stärken.

Die Rentenversicherung zahlt rund 21 Millionen Renten aus. Laut dem Arbeitsministerium empfangen rund 800.000 Männer und Frauen Arbeitslosengeld. Insgesamt betreuen die Jobcenter rund vier Millionen erwerbsfähige Menschen und weitere 1,5 Millionen nicht erwerbsfähige, darunter auch die Kinder der Bürgergeld-Empfängerinnen und Empfänger.

Mit Informationen von dpa, epd und AFP