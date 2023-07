Entlaufene Löwin hält Berliner Polizei in Atem

Kita-Kinder müssen drinnen bleiben

Die Kommunalverwaltung von Kleinmachnow reagierte umgehend auf die Meldung, eine Löwin sei unterwegs. Die Kitas seien geöffnet, die Kinder dürften aber nicht raus in den Garten, sagte eine Sprecherin der Gemeinde. Auch das Rathaus bleibe offen. Den Händlern am Markt sei empfohlen worden, keine Stände aufzubauen. "Es sind kaum Leute da", sagte die Sprecherin zur Suche nach der Löwin - und weiter: "Das gibt es nicht alle Tage".

Unklar, woher das Raubtier kommt

Die Polizei hat bisher keine Erkenntnisse, woher das entlaufene Raubtier südlich von Berlin stammt. "Wo es herkommt, wissen wir nicht", sagte ein Polizeisprecher. Es seien Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft worden. Offiziell heißt es: "Es wird keine Löwin vermisst." Auch der Tierpark und der Berliner Zoo sagen, bei ihnen fehlt keine Löwin.

Die brandenburgische Stadt Kleinmachnow liegt am südwestlichen Stadtrand von Berlin Richtung Potsdam und hat rund 20.000 Einwohner. Eine Sprecherin der Potsdamer Feuerwehr sagte, für Potsdam bestehe derzeit keine Gefahr. Die Bewegungskurve des Tieres gehe nach Angaben des Ordnungsamtes Kleinmachnow in eine andere Richtung, eher nach Berlin, sagte sie.

Was tun bei einer Begegnung?

Laut Einschätzungen von Expertinnen und Experten aus Zoo und Tierpark käme eine Löwin in den Sommermonaten durchaus in einem heimischen Waldstück zurecht. In einem ihr unbekannten Terrain könne davon ausgegangen werden, dass sie sich ins Unterholz zurückziehe und nicht aktiv den Kontakt zum Menschen suche. "Auch die Gefahr, dass ein Wildtier auf freier Fläche wie beispielsweise im Wald, Park oder Feld einen Menschen direkt angreift ist geringer, als wenn es sich in einem Wohngebiet in die Enge getrieben und bedroht fühlt." Bei einer Begegnung mit dem Tier gelte es, genügend Abstand zu halten, die Polizei zu informieren und den Standort durchzugeben.

Tierschützer fordern strengere Regeln für Tierhaltung

Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten geht davon aus, dass die Löwin aus privater Haltung stammt. Die Organisation nahm dies zum Anlass, um strengere Haltungsgesetze zu fordern. "Vorfälle wie diese ließen sich vermeiden, wenn es endlich bundesweit einheitliche Regelungen in Bezug auf die Privathaltung und den Handel von exotischen Tierarten geben würde", erklärte Nadine Ronco Alarcón. Es gebe schlicht Arten, die nicht für die private Haltung geeignet seien.

Jährlich werden der Organisation Pro Wildlife zufolge hierzulande hunderttausende Wildtiere als exotische Haustiere zum Verkauf angeboten. Damit gehöre Deutschland zu einem der größten Absatzmärkte. Die Folge seien "weitreichende Tier- und Artenschutzprobleme, aber auch hohe Risiken für die öffentliche Sicherheit und Gesundheit". Die Organisation forderte deshalb ebenfalls strengere Haltungsgesetze.

Immer wieder entlaufen aus Privathaushalten exotische Tiere. Erst vor wenigen Wochen büxte im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach ein Serval aus - eine afrikanische Raubkatze. Im März war im schweizerischen Basel eine Gepardin entlaufen, 2016 in Nordrhein-Westfalen ein Schneeleopard.

Mit Informationen von dpa und AFP-