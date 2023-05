Bericht: Ampel will Energiedaten von jedem Gebäude erfassen

Bundesländer und Kommunen sollen einem Medienbericht zufolge mit einem neuen Gesetz dazu verpflichtet zu werden, verbindliche Pläne für klimaneutrale Wärmenetze vorzulegen. Wie "Bild" unter Berufung auf einen entsprechenden Gesetzentwurf des Bauministeriums berichtet, fordern Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Kommunen darin unter anderem auf, zahlreiche Daten zum Energieverbrauch und zum Zustand jedes einzelnen Gebäudes zu ermitteln.

Aus den Daten sollen dann Wärmepläne entstehen, um bis spätestens 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung in Deutschland sicherzustellen. Das Kabinett solle das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschieden. Großstädte ab 100.000 Einwohner sollen bis spätestens Ende 2026 entsprechende "Wärmepläne" erstellen. Kleinere Städte und Landkreise haben demnach bis Ende 2028 Zeit. Während bereits dieses neue Gesetz zum Energieverbrauch von Häusern in Vorbereitung ist, streitet die Ampel aktuell weiter über das geplante Heizungsgesetz.

FDP: Heizungsgesetz kann erst in 2024 in Kraft treten

Unterdessen geht die Diskussion um das Heizungsgesetz weiter. Nach Ansicht der FDP kann das Gesetz trotz der Verzögerung im Bundestag im kommenden Jahr greifen. "Um das Gesetz 2024 in Kraft treten zu lassen, reicht es auch, wenn wir es im Oktober beschließen", sagte der Abgeordnete Reinhard Houben dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Klimawende wird nicht scheitern, wenn das Gesetz nicht mehr vor der Sommerpause verabschiedet wird."

Ähnlich äußerte sich Fraktionschef Christian Dürr. "Am Ende kommt es nicht auf den Tag des Inkrafttretens an", sagte Dürr dem Sender Welt TV laut Mitteilung. Es sei entscheidend, dass es ein gutes Gesetz werde - unabhängig davon, ob es der 1. Januar oder der 28. Februar 2024 werde. Weil die FDP das Gesetz in seiner geplanten Form blockiert, wird das Vorhaben in dieser Woche nicht mehr im Parlament beraten. Allerdings gibt es vor der Sommerpause noch drei Sitzungswochen.

SPD: Verabschiedung noch vor Sommerpause möglich

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, hält trotz des innerkoalitionären Streits eine Verabschiedung noch vor der Sommerpause für machbar. Mit einer "konstruktiven Grundhaltung" der Ampel-Partner sei dies bis zum Beginn der parlamentarischen Sommerpause zu schaffen, sagte Mast im Deutschlandfunk. Bis dahin seien noch gut sechs Wochen Zeit für eine ordentliche parlamentarische Beratung. Man sollte die Menschen auch nicht zu lange im Unsicheren lassen, mahnte Mast.

Öko-Energie-Vorgabe für neu eingebaute Heizungen ab 2024

Nach dem vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden. Das soll für alle Eigentümer bis zum Alter von 80 Jahren gelten. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben und kaputte repariert werden. Das Gesetz gilt als wichtiger Baustein des Vorhabens, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen.

Aktuelle Stunde über Heizungsgesetz

In einer Aktuellen Stunde befasst sich der Bundestag am Mittwochnachmittag (15.30 Uhr) mit dem umstrittenen Heizungsgesetz. Die Debatte sei "dringend notwendig", hieß es aus der CDU/CSU-Fraktion, die das Vorhaben ablehnt und deshalb die Aktuelle Stunde beantragt hat.

Mit Material von dpa und AFP