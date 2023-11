Beleidigungen und Drohungen: Was Landwirte auf dem Acker erleben

Spaziergänger oder Radfahrer, die sich die Nase zuhalten, empört die Faust in die Luft recken oder den Mittelfinger zeigen – das alles hat Landwirt Hans Steiner schon erlebt – beim Gülle-Ausbringen auf seinen Feldern und Wiesen im Landkreis Traunstein. Die Familie Steiner hält 80 Milchkühe plus Nachzucht auf einem idyllisch gelegenen Aussiedlerhof mit Bergblick oberhalb vom Tachinger See.

Steiner sagt, Bauer sein sei sein Traumberuf. Wären da nicht die zunehmenden Anfeindungen: Einmal habe jemand in seiner Wiese am Tachinger See im Gras gelegen und sich beschwert, warum Steiner genau jetzt Gülle ausfahren müsse. Das mangelnde Verständnis für seine Arbeit ärgert den Landwirt sehr: "Ich muss mich ständig rechtfertigen! Da frag' ich mich: Leute, muss das sein? Ich mache es ja nicht zur Gaudi, ich mache es, um zu düngen."