8.416 Neuinfektionen, Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 74

Bayern: Rosenheim nach wie vor höchste Inzidenz

In Bayern liegt die Sieben-Tages-Inzidenz derzeit bei 68,5. Den höchsten Wert weist noch immer die Stadt Rosenheim mit 220,2 aus. Dort gibt es in den vergangenen sieben Tagen 140 Fälle. Auf den Plätzen zwei und drei liegen die Städte Schweinfurt (196,9) mit 105 Coronafällen und Memmingen (162,3) mit 72 Fällen. Die Stadt München hat eine Inzidenz von 72,0 mit 1.072 Corona-Fällen. Den niedrigsten Wert im Freistaat hat der Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Dort liegt die Inzidenz am Sonntag laut RKI bei 13,7.