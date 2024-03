Bahn und GDL finden Tarifkompromiss bei der Arbeitszeit

Nach fünf Monaten Verhandlungen gibt es eine Einigung: Die Deutsche Bahn ist der Lokführergewerkschaft GDL beim Thema 35-Stunden-Woche weit entgegengekommen. Der Tarifkompromiss sieht eine schrittweise Absenkung der wöchentlichen Regelarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bis 2029 bei vollem Lohnausgleich vor. Wer mehr arbeiten möchte – bis zu 40 Stunden pro Woche – könne dies tun und erhält pro zusätzlicher Wochenstunde 2,7 Prozent mehr Lohn, erklärte die Bahn. GDL und DB hatten am Montag ihren Tarifkonflikt beigelegt.

DB-Personalvorstand: "Auseinandersetzung war hart"

"Die Auseinandersetzung war hart, aber wir konnten uns nun auf einen intelligenten Kompromiss einigen", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. "Kernelement ist ein innovatives Optionsmodell, mit dem Mitarbeitende im Schichtdienst künftig selbst über ihre Wochenarbeitszeit entscheiden." Der Korridor gehe bis 2029 von 35 bis 40 Stunden. "Dabei gilt das Leistungsprinzip: Wer mehr arbeitet, verdient entsprechend mehr", erklärte Seiler.

Der erste Schritt soll einer Mitteilung der Bahn zufolge 2026 erfolgen. Für Mitarbeitende im Schichtdienst im GDL‑Geltungsbereich sinke die Referenzarbeitszeit dann zunächst von 38 auf 37 Stunden. Bis 2029 sinke sie, so die Bahn, in drei weiteren Schritten auf 35 Stunden. Das Gehalt werde anteilig jeweils nicht verringert. Allerdings bedeute das nicht, dass die Arbeitszeit für die Mitarbeitenden ab 2027 automatisch absinke. Mitarbeitende wählen demnach selbst ihre tatsächliche Arbeitszeit: Alles zwischen 35 und 40 Stunden in der Woche sei letztlich möglich. Wer sich für mehr Arbeit entscheidet, erhalte pro Stunde 2,7 Prozent mehr Lohn. Lokführerinnen oder Zugbegleiter beispielsweise würden dann in einer 40-Stunden-Woche rund 14 Prozent mehr verdienen als in einer 35-Stunden-Woche.

Zudem gibt es 420 Euro Lohnerhöhung in zwei Schritten: 210 Euro mehr pro Monat zum 1. August 2024 und nochmal 210 Euro zum 1. April 2025. Eine Inflationsausgleichsprämie über 2.850 Euro soll in zwei Stufen ab März ausgezahlt werden. Bis Ende Februar 2026 gilt nun eine Friedenspflicht mit der GDL. Der Tarifvertrag läuft 26 Monate bis zum 31. Dezember 2025, danach folgt eine zweimonatige Verhandlungsphase, in der ebenfalls keine Streiks möglich sind.

Einigung nach sechs Arbeitskämpfen in dieser Verhandlungsrunde

Nach sechs Arbeitskämpfen in der aktuellen Verhandlungsrunde, einer gescheiterten Moderation und Streit vor Gericht – die Bahn scheiterte, die GDL durfte streiken – gab es zuletzt wieder Gespräche. Als Knackpunkt galt vor allem die von der GDL geforderte Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Personal im Schichtdienst auf 35 Stunden bei gleichem Lohn.

Die Gewerkschaft hatte in den vergangenen Monaten immer wieder den Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt. Neben Hunderttausenden Berufspendlern und anderen Reisenden war durch den Ausfall von Güterzügen auch die Industrie unmittelbar betroffen.

Mit Informationen von dpa, Reuters und AFP