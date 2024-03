Keine Streiks mehr: Einigung zwischen Bahn und GDL

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Nach mehr als vier Monaten ist der Tarifstreit bei der Deutschen Bahn beendet: Die Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben eine Einigung in ihrem Tarifkonflikt erzielt. Das teilte die GDL am Montagabend mit. Ein Bahnsprecher in Berlin bestätigte die Einigung auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Streiks drohen den Fahrgästen der Bahn nun nicht mehr.

Beide Seiten wollen am Dienstagvormittag in separaten Pressekonferenzen über die Details informieren. Die Bahn lud die Medienvertreter zu einer Informationsrunde "zum aktuellen Stand der Tarifrunde mit der GDL" ein, die Personalvorstand Martin Seiler halten wird. Für die GDL will deren Chef Claus Weselsky Einzelheiten der Einigung erläutern.

Details zum Kompromiss noch unklar

Nach sechs Arbeitskämpfen in der aktuellen Verhandlungsrunde, einer gescheiterten Moderation und Streit vor Gericht gab es zuletzt wieder Gespräche. Sowohl die Bahn als auch GDL-Chef Weselsky hatten sich zuversichtlich geäußert, zu einer baldigen Lösung im Konflikt zu kommen. Wie der Kompromiss aussehen könnte, blieb am Montag weiter offen.

Knackpunkt der Tarifrunde war von Beginn an die Forderung der GDL nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei gleichbleibenden Löhnen und Gehältern. Die Bahn war bei einer vorigen Gesprächsrunde bereit, sich auf 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich in zwei Schritten bis 2028 einzulassen. Die Gewerkschaft unter ihrem Vorsitzenden Weselsky lehnte das allerdings ab.

Gespannt dürften die privaten Betreiber auf den Tarifabschluss warten. Sie haben die 35 Stundenwoche zugesagt, aber nur, wenn auch die Bahn diese umsetzt. Und noch einer wird sich den Text wohl genau durchlesen: die Konkurrenzgewerkschaft EVG. Die hat noch die 39 Stundenwoche im Vertrag stehen. Nächstes Jahr verhandelt sie wieder mit der Bahn.

Streiks hatten Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt

Begonnen hatte der Tarifkonflikt zwischen GDL und Bahn Anfang November. Die Lokführergewerkschaft hatte in den vergangenen Monaten immer wieder den Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt. Neben Hunderttausenden Berufspendlern und anderen Reisenden war durch den Ausfall von Güterzügen auch die Industrie unmittelbar betroffen. Die Bahn hatte die Streiks als "unverhältnismäßig" kritisiert. Die Gewerkschaft bekam jedoch wiederholt auch vor Gericht Recht.

Verkehrsminister Volker Wissing hatte mögliche Gesetzesänderungen nach einem Ende dieses Tarifkonflikts ins Spiel gebracht. "Herr Weselsky überspannt den Bogen immer weiter", hatte der FDP-Politiker in Richtung GDL gesagt.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters