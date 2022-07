Arbeitsagentur stimmt Einsatz türkischer Kräfte auf Flughäfen zu

Unterstützung für die überlasteten Flughäfen in Deutschland dürfte bald kommen: Die Bundesagentur für Arbeit (BA) gab am Mittwoch grünes Licht für den Einsatz türkischer Arbeitskräfte bei der Abfertigung. Ohne diese generelle Zustimmung hätte die BA für jede einzelne Kraft eine Zustimmung zur Beschäftigung erteilen müssen.

Arbeitsagentur: Visa können schneller erteilt werden

Der Arbeitgeberverband der Bodenabfertigungsdienstleister im Luftverkehr (ABL) hatte die BA um die erleichterte Einreise von 2.000 türkischen Arbeitskräften gebeten. Durch die Zustimmung der Behörde werde der Prozess der Visa-Erteilung nun "erheblich" beschleunigt, sagte eine BA-Sprecherin. In Branchenkreisen wird von einer Dauer von zwei bis drei Wochen ausgegangen, wie das Portal "The Pioneer" berichtete.

Arbeitskräfte aus der Türkei: Mindestens 14,25 Euro, Zuschläge, Unterkunft

Die Arbeitskräfte aus der Türkei sollen mindestens 14,25 Euro pro Stunde erhalten, dazu Feiertags-, Nacht- und Sonntagszuschläge. Außerdem müssten die Arbeitgeber ihnen eine angemessene Unterkunft zur Verfügung stellen, betonte die BA.

Befristet bis 6. November und nur mit Vorkenntnissen

Es gibt aber auch einige Einschränkungen: Die Zustimmung gilt nur für bestimmte Berufsgruppen - etwa Servicepersonal für Passagierabfertigung, Lader, Fahrer oder Checkin-Personal. Nicht erfasst sind Luftsicherheitsassistenten und Luftsicherheitskontrollkräfte. Die Erlaubnis für die Anwerbung ist darüber hinaus bis zum 6. November befristet. Auf andere Länder soll sie vorerst nicht ausgeweitet werden.

Eingestellt werden dürfen zudem nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon in der Türkei an einem Flughafen gearbeitet haben.

Erheblicher Personalmangel führt zu Problemen

Mit der Entscheidung könnte sich die Lage auf den deutschen Flughäfen bald entspannen. Die Branche kämpft zurzeit mit einem erheblichen Personalmangel, was zu Problemen bei Flügen und auf Flughäfen führt - besonders in der aktuellen Sommerreisezeit. Viele Airlines streichen Flüge, auf den Airports kommt es teilweise zu langen Warteschlangen.

Das Statistische Bundesamt veröffentlichte am Mittwoch Zahlen zu den Beschäftigten im deutschen Flugpassagierverkehr: Im April waren in der Personenbeförderung in der Luftfahrt 6,6 Prozent weniger Menschen beschäftigt als im Vorjahresmonat. Verglichen mit April 2019, vor dem Beginn der Corona-Pandemie, waren es 11,3 Prozent weniger. Insgesamt war das der tiefste Wert seit Beginn der Zeitreihe 2015. Und nicht nur im Flugbereich fehlen Fachkräfte: Auch beispielsweise unter Handwerkern sind zahlreiche Stellen unbesetzt.