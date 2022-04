Anne Spiegel tritt zurück – am Ende war alles zu viel

Selbst der Bundeskanzler konnte am Ende nichts mehr retten. Zwar hatte Olaf Scholz über seine Regierungssprecherin verlauten lassen, er schätze Anne Spiegel und arbeite eng und vertrauensvoll mit ihr zusammen. Das aber reichte nicht. Die Bundesfamilienministerin trat zurück, weil sie nicht mehr anders konnte:

"Ich habe mich heute aufgrund des politischen Drucks entschieden, das Amt der Bundesfamilienministerin zur Verfügung zu stellen. Ich tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht. Mein großer Dank gilt allen, die mich solidarisch unterstützt haben und besonders meinem Team in der Hausspitze. Den Mitarbeitenden des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wünsche ich von Herzen alles Gute und vor allem viel Erfolg für die Umsetzung der so wichtigen Themen." Erklärung von Anne Spiegel

Entschuldigung für vier Wochen Ferien nach Flutkatastrophe

Bereits am Sonntagabend hatte Spiegel in einem sehr persönlichen und in Teilen verstörenden Statement erklärt, dass die damalige Situation zu viel gewesen war und sie als Familie an eine Grenze gebracht habe. Ein Auftritt, der auch den Bundeskanzler bewegt und betroffen gemacht hatte, eben weil er so persönlich war. Spiegel hatte geschildert, dass ihre Familie den Urlaub gebraucht habe, weil ihr Mann 2019 einen Schlaganfall erlitten hatte und nicht mehr konnte. Dazu kam die Corona-Situation mit den vier Kindern, Spiegel stockte, sie rang um Fassung und entschuldigte sich dafür, dass sie so lange Ferien gemacht habe mitten in den Nachwehen der Flutkatastrophe mit insgesamt 135 Toten.

Wie vereinbar sind Familie und Politik?

Wie familienfreundlich ist die Politik? Wie familienfreundlich kann sie sein? Und wo liegen Prioritäten. All diese Fragen hatten vor allem die Grünen im Bundestagswahlkampf thematisiert, auch weil ihrer Kandidatin Annalena Baerbock als junger Mutter von einigen die Fähigkeit, als Kanzlerin Familie und Politik auf sich zu vereinen, abgesprochen worden war.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfamilienministerium und Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne), kommentierte auf Twitter, dass am Beispiel Spiegels auch verhandelt werde, wie menschlich Politik sein dürfe. "Menschen können Fehler machen oder in harten Abwägungen Entscheidungen treffen, die sie später bereuen." Wer in der Politik keine Maschinen wolle, bekomme Menschen, so Lehmann.