Angreifer tötet vier Menschen in Israel – Täter erschossen

Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag sind in Israel vier Menschen getötet worden. Die Tat ereignete sich vor einem beliebten Einkaufszentrum im südisraelischen Beerscheba.

Am Nachmittag fuhr ein Mann zunächst mit seinem Auto einen Radfahrer an und verletzte diesen tödlich. Danach stieg der Autofahrer aus und stach mit einem Messer wahllos auf Passanten ein und tötete mindestens drei von ihnen, darunter zwei Frauen im Alter von 35 und 45 Jahren. Weitere Menschen wurden durch die Messerattacke verletzt.

Busfahrer erschießt Angreifer

Ein Busfahrer, der zufällig anwesend und bewaffnet war, schoss den Angreifer nieder. Es handelt sich um einen arabischen Israeli aus der Bevölkerungsgruppe der Beduinen. Die israelischen Behörden gehen von einem terroristischen Hintergrund der Tat aus.

Der Mann saß in der Vergangenheit in Haft. Medienberichten zufolge soll er zum Umfeld der Terrormiliz IS gehören. Die militanten Palästinensergruppen Hamas und Islamischer Dschihad begrüßten die Tat und lobten den Attentäter. In den besetzten palästinensischen Gebieten kommt es immer wieder zu Messerattacken gegen israelische Sicherheitskräfte. Anschläge im israelischen Kernland sind dagegen selten.