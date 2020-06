75 Jahre CDU: Von Höhen und Tiefen einer Volkspartei

Juni 1945. Deutschland liegt in Trümmern. Millionen Menschen sind tot. Nach zwölf Jahren Naziherrschaft lautet die Frage, mit welchen Werten soll man dieses physisch wie psychisch zerstörte Land wieder aufbauen?

Heiße Liebe und ein christliches Grundverständnis

Für Konrad Adenauer ist völlig klar, es muss eine neue Partei sein, geleitet vom christlichen Menschenbild. Und der Gründungsaufruf zur Christlich Demokratischen Union Deutschlands ermutigt das Volk, "eine neue Heimat mit heißer Liebe" aufzubauen.

Konrad Adenauer und Ludwig Erhard bauen das Land auf, die Wirtschaftswunderjahre spiegeln sich in Wahlergebnissen wider. Mehr als 50 Prozent schafft danach keiner mehr, wobei Helmut Kohl nahe ran kommt.

Der Mauerfall bringt neuen Schwung für Kohl

Die Ära Kohl bringt die CDU inhaltlich voran. Tatsächlich verabschiedet die Partei erst 1978 ihr erstes Grundsatzprogramm. Liberal, Christlich-sozial und konservativ - das soll die Union sein.

Helmut Kohl führt die Partei streng, alles basiert auf Vertrauen. Einen lange vorbereiteten Putsch im Sommer 1989 wittert er - danach gehen Kohl und Generalsekretär Heiner Geißler getrennte Wege. Kohls Macht in der CDU ist ramponiert, doch wenige Wochen später fällt die Mauer - alles vergessen. Kohl wird der Kanzler der Einheit.

"Er hatte eine unglaubliche Begabung, Vertrauen für die Redlichkeit und Kompetenz des eigenen Handelns und über die eigene Person hinaus Vertrauen in dieses neue Deutschland bei unseren europäischen Nachbarn zu stiften und zu pflegen." Norbert Lammert, CDU, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages

Verlorene Wahl, verlorener Ehrenvorsitz

Acht Jahre später verkündet Helmut Kohl fast wie nebenbei in einem Fernsehinterview, er wolle nochmal antreten. Dabei hält sich Wolfgang Schäuble längst bereit. Aber ein offener Putsch ist in der CDU nicht vorgesehen. Die Wahl 1998 geht krachend verloren, und ein Jahr später fällt auch das Denkmal Helmut Kohl: In der Affäre um Parteispenden räumt er zwar ein, Anfang der 1990er-Jahre etwa zwei Millionen D-Mark erhalten zu haben. Von wem, will er aber nicht sagen.

CDU-Parteichef Wolfgang Schäuble nimmt Kohl auf offener Bühne den Ehrenvorsitz weg. Generalsekretärin Angela Merkel schreibt in der FAZ, die Partei müsse "laufen lernen".