21-jähriger Bayer stirbt bei Festival - Notarzteinsatz behindert

Während eines Musikfestivals in Hannover ist am Freitag ein 21-Jähriger aus Bayern wegen gesundheitlicher Probleme zu Boden gestürzt. Daraufhin wurden Rettungskräfte gerufen, deren Einsatz jedoch durch mehrere Schaulustige gestört worden sei, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Polizei: Schaulustiger wollte Handy-Aufnahmen machen

Demnach musste die Polizei während des Einsatzes mehrere Menschen zurückdrängen. So habe ein 43-Jähriger versucht, mit seinem Handy Aufnahmen von dem Einsatz zu machen, wie die Polizei schilderte. Die Ermittler fanden auf dem Gerät aber keine Videos. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt.

Der 21-Jährige wurde zunächst reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er jedoch noch am Freitagabend. Laut Polizeiangaben gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der Veranstalter des Festivals äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Mit Informationen von dpa