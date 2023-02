Zwist um Erhalt von Grünflächen in München geht weiter

Artikel mit Audio-Inhalten

Der Zwist um den Erhalt von Grünflächen in der Landeshauptstadt geht in die nächste Runde. Wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am Donnerstag mitteilte, soll sich der Stadtrat erneut mit einem Bürgerbegehren dazu befassen.