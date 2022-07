> Scheunenbrand in Schneppenbach – hoher Sachschaden

In Schneppenbach im Landkreis Aschaffenburg ist am späten Freitagabend ein Feuer in einer Scheune mitten im Ortskern ausgebrochen. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser verhindern. Die Brandursache ist noch unbekannt.