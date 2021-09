Zwei Radiopreis-Nominierungen für BR-Moderator Marcus Fahn

Bayern 1 Morgenmoderator Marcus Fahn weckt den Freistaat täglich ab 5 bis 9 Uhr mit ansteckend guter Laune und tollen Geschichten, über die man spricht. Mit seiner Stimme werden die meisten Bayern wach.

Nominierung als "Bester Moderator"

Nun ist Marcus Fahn, der nicht "nur" moderiert, sondern auch ein professioneller Journalist ist, erneut für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Bester Moderator" nominiert.

Wenn er um fünf Uhr in der Früh seine Morningshow beginnt, hat er die Meldungen der Nacht und die Themen des Tages schon sortiert. Er präsentiert das, was die Bayern bewegt - in seinem ganz persönlichen Stil und mit seiner unverwechselbaren Stimme. Sein Interesse an den Menschen ist echt. Nicht nur deswegen hat Marcus Fahn eine riesige Fangemeinde. Warum er frühmorgens so glänzender Laune sein kann, das wird er sehr oft gefragt. Darauf antwortet er - ganz Understatement: "Wenn Sie mich hören, dann bin ich ja schon seit Stunden wach und habe mindestens zwei Tassen Kaffee getrunken."

Weitere Nominierung für die "Beste Sendung"

Mit seiner Sendung "100 Jahren Radio", in der Marcus Fahn die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Zeitreise nahm, konnte der Morgenmoderator zusammen mit Bayern 1 -Produktionschef Tobias Prager eine weitere Nominierung für den deutschen Radiopreis 2021 ergattern. Die Sendung hat sich nicht nur so angehört wie vor 100 Jahren, sie wurde auch mit der passenden Musik und entsprechenden Beiträgen untermalt.

Preisverleihung in Hamburg, Übertragung per Livestream

Der Deutsche Radiopreis wird in Hamburg verliehen. Barbara Schöneberger führt durch den Abend, der wegen der Pandemie ohne Zuschauerinnen und Zuschauer stattfindet. Dank eines bewährten Abstands- und Hygienekonzepts können jedoch Nominierte, prominente Laudatorinnen und Laudatoren sowie Sängerinnen und Sänger an der Verleihung teilnehmen.

Und auch Sie können die Preisverleihung zum Deutschen Radiopreis 2021 am 2. September live mitverfolgen: Ab 20 Uhr auf Bayern 1 oder als Livestream auf bayern1.de.