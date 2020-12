Radiogeschichte auf BAYERN 1 Marcus Fahn reist ins Jahr 1920

Am 22.12.1920 wurde in Deutschland zum ersten Mal Sprache und Musik via Rundfunk übertragen. Grund genug, um mit BAYERN 1 Morgenmoderator Marcus Fahn eine kleine Zeitreise anzutreten. Er nahm Sie mit ins Jahr 1920. Hören Sie hier die besondere BAYERN 1 Sendung nach, in der sich Themen, Technik und unser Moderator in eine Zeitmaschine gesetzt haben und ins Jahr 1920 zurückreisten - und kommen so auch ein wenig in Weihnachtsstimmung, denn das Streicher-Quintett des BR Rundfunkorchesters hat uns dabei unterstützt.