Geldautomaten in Oberbayern gesprengt und aufgebrochen

Unbekannte haben am Wochenende zweimal Geldautomaten in Oberbayern gewaltsam geöffnet.

Erst Gammelsdorf, dann Kaufering

Am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr hatten die Täter in Gammelsdorf im Landkreis Freising zugeschlagen. Zunächste hatte die Polizei von einem gesprengten Automaten berichtet. Eine nähere Untersuchung habe jedoch inzwischen ergeben, dass der Automat ohne Sprengstoff gewaltsam geöffnet wurde. Zur möglichen Beute teilte die Polizei nichts mit.

In der Nacht auf Sonntag - zwischen ein Uhr und fünf Uhr früh - sprengten Unbekannte dann einen Geldautomaten in Kaufering im Landkreis Landsberg. Der Automat befindet sich von außen zugänglich an einem Kinogebäude. Auch zu diesem Fall hat die Polizei bisher keine weiteren Angaben gemacht.

Nach Sprengung in Konradsreuth: Tatverdächtige gefasst

Erst vor einer Woche wurde auch in Konradsreuth im Landkreis Hof ein Geldautomat gesprengt. Nach einem Wildunfall in Thüringen hatten die Täter das Fluchtfahrzeug abgestellt und waren zu Fuß geflüchtet. Kurz darauf nahm die Polizei vier Tatverdächtige fest.

Bei einem der aus den Niederlanden angereisten Männern wurden laut LKA eingefärbte Geldscheine gefunden, die aus dem Automaten in Konradsreuth stammen dürften. Alle vier kamen in Untersuchungshaft. Weil in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bankgebäude, in dem der Automat gesprengt worden war, eine Familie wohnt, wird ihnen auch versuchter Mord zur Last gelegt.

Inzwischen werden in Bayern immer mehr Automaten unter anderem mit Farbpatronen ausgestattet, die bei einem Angriff das Geld rötlich einfärben und somit unbrauchbar machen.