Zum 23. Mal: Die "Lange Nacht der Münchner Museen"

Über 80 Museen, Sammlungen, Galerien, Kirchen, Kunsträume und besondere Orte öffnen am Samstag, 15. Oktober 2022, ihre Türe in der "Langen Nacht der Münchner Museen". Zum 23. Mal werden von 18 bis 1 Uhr Ausstellungen und Attraktionen angeboten. Darunter zum Beispiel das in Teilen frisch sanierte Deutsche Museum, das Haus der Kunst, das Bayerische Nationalmuseum, aber erstmals auch die Frauenkirche und das neue Rathaus.

Im Oldtimer zum Museum

Auch Verkehrsmuseen öffnen, beispielweise das BMW Museum oder das MVG Museum, das mit einem eigenen Oldtimershuttle angefahren wird. Besonders ist auch: Das Europäische Patentamt an der Hackerbrücke präsentiert erstmals seine sonst nicht öffentlich zugänglichen Räume und zeigt Kunstsammlungen. Neu im Programm ist zudem das Sea Life im Olympiapark. Hier gibt es Clownfische, Rochen oder Haie zu sehen.

Kinderprogramm mit Workshops

Am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr wird für Familien ein Kinderprogramm mit Workshops, Stadtrundgängen oder Museumsführungen angeboten. Im Sudentendeutschen Museum zum Beispiel können sich Kinder und Erwachsene an Sandkunst kreativ versuchen. Thematisch reicht das Kinderangebot von der Antike bis hin zu zeitgenössischer Kunst - und von der Münchner Stadtgeschichte bis in die weite Welt.

Mit den Shuttlebussen von A nach B

Verbunden werden die teilnehmenden Häuser mit den Shuttlebussen der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG): Auf sechs Touren bringen sie die Besucher und Besucherinnen im 10-Minuten-Takt durch die Nacht.

15 Euro für 80 Museen

Das Lange-Nacht-Ticket kostet für einen Erwachsenen (mit bis zu vier Kindern von 4 bis 14 Jahren) 15 Euro. Das Ticket gilt als Eintrittskarte sowie als Fahrkarte für die MVG-Shuttlebusse. Außerdem gibt es ein gesondertes Kinderticket in Höhe von 2,50 Euro für das Nachmittagsprogramm.