Artikel mit Video-Inhalten

> Kultur > #BR24Zeitreise: Pinakothek der Moderne – ein Besuchermagnet

#BR24Zeitreise: Pinakothek der Moderne – ein Besuchermagnet

Vor 20 Jahren wurde die Pinakothek der Moderne in München eröffnet. In Scharen strömten Kunstliebhaber in das Museum und bestaunten das von Stephan Braunfels entworfene Gebäude und die vier Sammlungen Kunst, Design, Grafik und Architektur.