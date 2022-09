"Zukunftssäule" der IHK hilft Schülern bei der Berufswahl

Sie ist knapp zwei Meter hoch und, anders als die Bezeichnung "Säule" vermuten lässt, nicht rund, sondern rechteckig. Oben ein länglicher Bildschirm, unten Fächer mit Informationsmaterial zu verschiedenen Berufen. Eine solche "Zukunftssäule" steht neuerdings in der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Mittelschule in Nürnberg. Sie soll den Jugendlichen bei der Berufswahl helfen. Initiiert hat das Projekt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nürnberg für Mittelfranken. Mittelfranken ist eine von vier deutschen Pilotregionen, in denen diese Informationsstelen an Schulen aufgestellt werden.

Schulen bekommen von IHK auch Infoboxen

An den Zukunftssäulen im Schulgebäude sind auf einem Bildschirm Spots zu sehen, die beispielsweise auf Info-Veranstaltungen hinweisen. Außerdem liegen dort Flyer rund um das Thema Berufsorientierung aus. Darüber hinaus bekommen 50 Schulen in Mittelfranken Boxen mit Informationen zum Thema Ausbildung. Das können Flyer mit Infos zur Bewerbung sein, Hinweise auf Berufsinformationsveranstaltungen in der Region oder Porträts von Unternehmen, die ihre offenen Ausbildungsplätze vorstellen.

Problem: Viele Ausbildungsstellen nicht besetzt

Das Angebot dient laut IHK Mittelfranken dazu, Schülerinnen und Schüler besser zu erreichen und über Berufsmöglichkeiten zu informieren. Viele Unternehmen können laut IHK ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen, weil es ihnen an Bewerbern mangelt – im bayerischen Handwerk waren es zu Beginn des Ausbildungsjahres 5.800, in IHK-Berufen über 38.500. Allein in Mittelfranken sind 1.000 Lehrstellen im Handwerk nicht besetzt.

Arbeitsagenturen: Bewerbungen noch möglich

Erst vor wenigen Tagen wies der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, darauf hin, dass auch nach Beginn des Lehrjahres noch in mehr als 100 Ausbildungsberufen Stellen frei seien. Unter anderem würden Verkäufer/in, Kaufleute für Büromanagement, Fachkräfte für Lagerlogistik, Köche, Maurer/innen, Lokführer/innen, Bauzeichner/innen, Kfz-Mechatroniker/innen, Hotelfachleute oder Tiermedizinische Fachangestellte gesucht.