Würzburger Tauschboxen: Ehrenamt stößt an bürokratische Grenzen

Kleidungsstücke, Geschirr, Spielzeug – all das findet sich in den Würzburger Tauschboxen, vier selbst zusammengezimmerte Häuschen in den Stadtteilen Zellerau, Sanderau und Grombühl. Wem hier etwas gefällt oder wer etwas gebrauchen kann, der darf es umsonst mitnehmen. Die drei Initiatoren Paul, Sarah und Marie haben die öffentlichen Tauschstellen als Angebot für die Gemeinschaft aufgestellt – bei der Beantragung sind sie jedoch an ihre bürokratischen Grenzen gestoßen.

Tauschboxen werden gut angenommen

In der Würzburger Zellerau befindet sich die Tauschbox gleich hinter der Post-Filiale. Die drei Initiatoren Paul, Sarah und Marie schauen hier regelmäßig vorbei, um Ordnung zu schaffen, heruntergefallene Kleidungsstücke sorgfältig auf Bügeln anzuordnen oder Unbrauchbares wegzuwerfen. Bereits Ende letzten Jahres haben die drei hier den ersten Schrank aufgestellt. Paul hatte das Konzept in Hamburg beobachtet und wollte die Idee auch nach Würzburg bringen. Dass die Schränke tatsächlich so intensiv genutzt würden, hätten die drei jedoch nicht erwartet. Es zeige, dass der Bedarf hier enorm groß sei, so Marie, auch in Würzburg wohnen eben nicht nur Gutverdiener. Gerade notwendige Ausstattung wie Wintermäntel oder Mützen seien momentan sofort wieder weg, stimmt Sarah zu, eine Entlastung für Menschen, die sich neue Klamotten nur schwer leisten können. Zudem gehe es ihr aber auch um den Nachhaltigkeitsgedanken: Viele Kleidungsstücke, die noch gut sind, bekämen ein zweites Leben. Statt weggeworfen zu werden oder in der Kleidersammlung zu landen, blieben Klamotten in der Region und helfen direkt vor Ort.

Unklare Zuständigkeiten: Initiatoren verzweifeln an Beantragung

Das Problem jedoch: Wer etwas im öffentlichen Raum aufstellt, muss dies zuvor offiziell beantragen. Eine Prüfung sei aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig, erklärt Pressesprecherin Claudia Lother von der Stadt Würzburg, damit beispielsweise keine Fußgängerwege blockiert werden und Fußgänger auf die Straße ausweichen müssen. Initiator Paul wandte sich daher mit seinem Anliegen an das Amt für Öffentliche Ordnung, wurde jedoch an das Straßenbauamt und von dort weiter an das Gartenamt verwiesen, so Paul. Kein Amt hätte sich zuständig gefühlt, sodass sie die Boxen schließlich einfach aufgestellt hätten - versehen mit einem Hinweis an die Stadt.