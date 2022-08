Zugverkehr Werdenfelsbahn bis November beeinträchtigt

Ein Krisengespräch in Garmisch-Partenkirchen zur Situation der Werdenfelsbahn hat keine guten Nachrichten für Bahnreisende gebracht. Demnach werden sich die Sanierungsarbeiten an der Bahnstrecke Murnau - Garmisch-Partenkirchen bis Mitte November hinziehen. Nach dem Zugunglück in Burgrain am Pfingstwochenende waren im Bereich der Werdenfelsbahn erhebliche Mängel an den Strecken festgestellt worden.

Werdenfelsbahn nur kurz zum Schulbeginn in Betrieb

Das Thema ist nicht neu: Erst vergangene Woche hatte die Bahn angekündigt, den Schienenverkehr mit dem Beginn des neuen Schuljahres am 13. September aufzunehmen. Donnerstagnachmittag trafen sich nun die Bürgermeister und der Landrat des Landkreises Garmisch-Partenkirchen mit einer hochrangigen Delegation der Bahn. Das Ergebnis des Gesprächs dürfte Bahnreisende nicht besonders erfreuen. Nach einer Mitteilung von Kreis und Gemeinden ist die Inbetriebnahme der Werdenfelsbahn zum Schulbeginn am 13. September nur von kurzer Dauer. Bereits ab dem 7. Oktober soll die Strecke für weitere Arbeiten wieder gesperrt werden.

Forderungen an die Deutsche Bahn

Ohlstadts Bürgermeister Christian Scheuerer fordert als Sprecher der Bürgermeister jetzt in einer Presseerklärung, die Bahn solle den Schienenverkehr nicht zum Schuljahresbeginn starten – dafür aber umgehend mit der Sanierung der Strecke beginnen und einen funktionierenden Schienenersatzverkehr organisieren.

Darüber hinaus fordern die Landkreisvertreter von der Bahn, dass die Streckensperrungen nach Mittenwald und Reutte in Tirol aufzuheben sind, wenn dies sicherheitstechnisch zu vertreten sei. Als drittes müssen die Schäden auf der Strecke Murnau-Oberammergau zügig behoben werden und der Fahrbetrieb mit Zügen wieder aufgenommen werden. Nach Aussagen der Bahnvertreter wäre ein Normalbetrieb auf den Strecken im Landkreis ab Mitte November möglich.

Brandbrief an die Deutsche Bahn

Weiter heißt es in ihrem zweiten Brandbrief an Verantwortliche von DB Netz und Deutscher Bahn: "Dringend wird die Deutsche Bahn aufgefordert, die Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere die Information ihrer Kunden sowie der Kommunen deutlich und nachhaltig zu verbessern."