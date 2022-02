Zugunfall in Waldmünchen: Autofahrer missachtet Rotlicht

Ein 64 Jahre alter Mann ist am Montagabend bei einem Zugunfall in Waldmünchen im Kreis Cham verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Bahnübergang zu einem Zusammenstoß zwischen seinem Pkw und einem Regionalzug, der in Richtung Cham unterwegs war.

Lokführer konnte Zusammenprall nicht verhindern

Der 64-Jährige aus dem Landkreis Regensburg missachtete das Rotlicht an dem unbeschrankten Bahnübergang und fuhr kurz vor dem nahenden Zug auf dem Bahnübergang. Der Lokführer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, erfasste das Auto im Heckbereich und drückte es gegen eine Leitplanke.

Durch den Zusammenprall wurde der 64-Jährige Autofahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.

Bahnstrecke vorübergehend gesperrt

Der Zug wurde bei dem Unfall leicht beschädigt, am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Bahnstrecke Waldmünchen - Cham gesperrt werden. Die Strecke wurde nach Begutachtung durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn im Anschluss wieder freigegeben.