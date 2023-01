Pistorius: "Ich will die Bundeswehr stark machen"

Vereidigung am Donnerstag geplant

Der bisherige Innenminister von Niedersachsen sagte weiter, er trete das neue Amt mit Demut und Respekt an. Es sei eine große Ehre für ihn. Er wolle sich vom ersten Tag an zu 150 Prozent in die Arbeit stürzen. Der zurückgetretenen Ministerin Christine Lambrecht (SPD) bescheinigte er, dass sie den Anfang für die Neuaufstellung der Bundeswehr gemacht habe.

Lambrecht hatte am Montag um Entlassung gebeten. Ihr Nachfolger Pistorius soll am Donnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunde erhalten und im Bundestag vereidigt werden.

Überraschende Personalie

In den vergangenen Tagen waren mehrere andere Namen als mögliche Nachfolger genannt worden, darunter Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, SPD-Chef Lars Klingbeil und die Wehrbeauftragte Eva Högl. Pistorius war nun eine Überraschung. Er gilt als erfahrener und pragmatischer Politmanager. Er wurde laut eigenen Angaben erst am Montag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gebeten, das Amt zu übernehmen. Dies sei für ihn "sehr überraschend" gekommen.

Scholz: Pistorius besitzt nötige Ruhe und Kraft

Kanzler Scholz begründete die Wahl von Pistorius nicht nur mit dessen Erfahrung in der Sicherheitspolitik. "Er hat die Ruhe und die Kraft, die man für so eine große Aufgabe braucht", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Brandenburg bei einem gemeinsamen Auftritt mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne).

"Ich bin überzeugt, er ist jemand, der mit der Truppe kann und den die Soldatinnen und Soldaten sehr mögen werden." Scholz betonte, er sei sehr dankbar, dass Pistorius zugesagt habe. Der Kanzler bescheinigte Pistorius zudem Kompetenz, Durchsetzungsfähigkeit und ein "großes Herz".

Baerbock setzt auf vertrauensvolle Zusammenarbeit

Auch Außenministerin Baerbock betonte, sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Nachfolger von Christine Lambrecht. Sie "setze und baue darauf, dass wir das, was wir zwischen Verteidigungsministerium und Auswärtigem Amt in diesen nicht einfachen Zeiten in der Vergangenheit gemeinsam vertrauensvoll geleistet haben, auch jetzt zukünftig weiter fortführen werden".

Söder wünscht Pistorius Glück - aber kritisiert Entscheidung

CSU-Parteichef Markus Söder wünschte Pistorius Glück für seine Amtsführung gewünscht - obwohl er die Personalentscheidung kritisierte. "Es ist viel Zeit verloren gegangen mit Frau Lambrecht und diese Zeit muss aufgeholt werden", sagte Söder am Rande der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz bei Bad Staffelstein (Kreis Lichtenfels). Es gebe eine Menge Arbeit für das Ministerium, der nächste Nato-Gipfel stehe an.

Pistorius sei "offenkundig nicht die erste Wahl", sagte Söder. Mit der Wehrbeauftragten des Bundestages, Eva Högl, hätte eine Kennerin der Truppe zur Verfügung gestanden, erklärte der bayerische Ministerpräsident. Es sei damit auch klar, dass Parität der Geschlechter in der Bundesregierung keine Rolle mehr spiele.

Finanzminister Lindner: "Große Aufgabe liegt vor uns"

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) reagierte bei Twitter auf die Entscheidung für Pistorius als neuen Verteidigungsminister. "Gratulation an meinen neuen Kabinettskollegen", schrieb Lindner. "Vor allem mit der Umsetzung des Sondervermögens liegt eine große Aufgabe vor uns." Zustimmung kam auch vom FDP-Fraktionschef im Bundestag, Christian Dürr: Pistorius habe "langjährige Erfahrung mit der Struktur unserer Sicherheitsbehörden, zudem war er bei der Bundeswehr".