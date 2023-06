Zentralratspräsident Schuster wird Ehrenbürger von Würzburg

Große Ehre für den Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland: Josef Schuster wird bei einem Festakt für geladene Gäste zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt Würzburg ernannt. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Die Entscheidung dazu hat der Stadtrat laut Medienberichten in einer nicht öffentlichen Sitzung gefällt. Der genaue Zeitpunkt und der Ort des Festakts wurde aus Sicherheitsgründen vorab nicht kommuniziert.

"Weiß nicht, wofür ich geehrt werde, aber ich freue mich sehr!"

Auf Anfrage von BR24 erklärte Schuster, er habe sehr erfreut über die Nachricht aus dem Würzburger Rathaus reagiert : "Es ist ein außergewöhnliche Auszeichnung, die ja nur sehr selten vergeben wird. Ich weiß zwar noch nicht, womit ich diese Ehre verdient habe. Das wird mir aber bestimmt Oberbürgermeister Schuchardt in seiner Rede bei der Verleihung erläutern. Es ist aber eine hohe Ehre, über die ich mich sehr freue."

Schuster ist in mehreren Bereichen ehrenamtlich aktiv

Schuster wurde 1954 im israelischen Haifa geboren, nachdem seine aus Unterfranken stammenden Eltern vor den Nationalsozialisten geflüchtet waren. 1956 siedelte die Familie wieder nach Deutschland über und ließ sich in Würzburg nieder.

Schuster war in seiner Heimatstadt lange als Internist mit eigener Praxis tätig. Seit 1998 ist er Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Würzburg, seit 2002 Präsident des Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern und zusätzlich seit Ende 2014 Präsident des Zentralrates der Juden. Er gehört außerdem dem Deutschen Ethikrat an.

Auch international engagiert sich Schuster. So ist er Vizepräsident des World Jewish Congress und des European Jewish Congress.

Mit Material der epd und dpa.