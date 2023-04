> Würzburg feiert am 7. Mai das 45. Internationales Kinderfest

Nach drei Jahren Pause findet das Internationale Kinderfest in Würzburg am 7. Mai wieder in vollem Umfang statt. Das Kinderfest ist in Würzburg eine feste Institution – heuer ist es das 45. BR, DAHW und die Stadt Würzburg veranstalten es gemeinsam.