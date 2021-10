Wohnmodule via Kran: Projekt gegen Armut bei Alleinerziehenden

Seit heute werden in Landshut die ersten Holzmodule für ein EU-weit einzigartiges Wohnprojekt geliefert. Es heißt "home and care" und hat das Ziel, zur nachhaltigen Sicherung der sozialen und finanziellen Stabilität von Alleinerziehenden und ihren Kindern in Landshut beizutragen.

Holzmodule aus dem Allgäu

Die ersten sechs im Allgäu vorgefertigten Holzmodule werden seit heute mit einem Spezialkran abgeladen und in der Marienburger Straße in Landshut aufgestellt. Insgesamt besteht das mehrgeschossige Sozialwohngebäude aus 56 Holzmodulen, die in den kommenden Monaten aufgebaut werden.

EU-Gelder für Modellversuch

In dem von der EU mit rund fünf Millionen Euro geförderten Modellversuch entstehen 20 Wohnungen für Alleinerziehende mit Kindern, die in Sozial- und Heilberufen tätig sind. In der speziell konzipierten Wohnanalage können Alleinerziehende und ihre Kinder Tür an Tür mit Tagesmüttern wohnen. Dadurch ist für die Alleinerziehenden auch im Schichtdienst die Kinderbetreuung gesichert.

Auch Arbeitgeber sollen profitieren

Profitieren sollen von dem Modellprojekt auch Arbeitgeber in Kliniken und Heimen, wo fast überall Pflegenotstand droht oder bereits herrscht. Denn die Wohnungen werden gezielt an Alleinerziehende gegeben, die in diesen Mangelberufen arbeiten. Im kommenden Sommer soll die Wohnanalage für berufstätige Alleinerziehende und deren Kinder bezogen werden.