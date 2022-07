Artikel mit Video-Inhalten

Wirbel um "Layla"-Verbot: Justizminister meldet sich zu Wort

"Sie ist schöner, jünger, geiler", heißt es in dem Ballermann-Hit: Auf dem Kiliani-Volksfest in Würzburg ist "Layla" inzwischen verboten. In sozialen Netzwerken wird das kontrovers diskutiert - selbst der Bundesjustizminister schaltet sich ein.