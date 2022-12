Wintersportpause im Fichtelgebirge: Tauwetter am Ochsenkopf

Wegen Tauwetters und Temperaturen um +4 Grad Celsius am Ochsenkopf gibt es auch am zweiten Weihnachtsfeiertag keine Möglichkeit, im Fichtelgebirge Ski oder Snowboard zu fahren. Alle Pisten sind laut Schneebericht geschlossen. Auch die Abfahrt Ochsenkopf-Nord, die bis zuletzt gut befahrbar war, weist nun schneefreie Flächen und Wasserstellen auf. Ebenso sind alle Loipen rund um den Ochsenkopf gesperrt.

Alpine Coaster statt Parallelschwung

Allerdings gibt es trotzdem Möglichkeiten, im Fichtelgebirge eine schöne Zeit zu verbringen - die richtige Kleidung vorausgesetzt. Der Coaster in Bischofsgrün - eine Allwetter-Rodelbahn auf Schienen - hat am ersten Weihnachtsfeiertag den Betrieb aufgenommen und ist täglich von 10 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Auch das Familienland in Mehlmeisel hat seine Pforten nicht geschlossen: Es ist von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Beim Familienland handelt sich um einen Ski-Übungshang mit zwei Zauberteppichen für Anfänger.

Wandern bei milden Temperaturen

Die milden Temperaturen haben auch die Winter-Wanderwege im Fichtelgebirge weitgehend von Schnee und Eis befreit. Somit steht ausgedehnten Wanderungen mit passendem Schuhwerk im Fichtelgebirge nichts entgegen. Auf den Einkehrschwung ist die Gastronomie vorbereitet.

Im Lauf der Woche werden die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst weiterhin meistens im Plus-Bereich bleiben. Somit ist die Produktion von Kunstschnee auch in den nächsten Tagen nicht möglich, denn dafür benötigen die Schneemaschinen über einen längeren Zeitraum mindestens -2 Grad Celsius.