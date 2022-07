Wieder viele Volksfeste und Veranstaltungen am Wochenende

Nach zwei Jahren Corona-Pause und bei angenehmem Sommerwetter zieht es die Menschen regelrecht nach draußen zum Feiern. Veranstaltungen gibt es genug. Auch an diesem zweiten Juli-Wochenende finden in Niederbayern wieder zahlreiche Feste statt.

Volksfeste in Mainburg, Bogen und Wallerfing

Nach zwei Jahren Pause beginnt am Freitag das Mainburger Hopfenfest. Los geht es am Abend um 18 Uhr mit dem Ausmarsch der Vereine und Ehrengäste vom Marktplatz zum Festzelt. Bis Montag geht es dann auf dem Volksfestplatz rund mit zahlreichen Fahrgeschäften, Bierzeltgaudi, Oldtimertreffen und verkaufsoffenem Sonntag.

Ebenfalls am Freitag beginnt in Bogen das Volks- und Heimatfest. Nach dem Anschießen durch die Böllerschützen Bogen startet gegen 18.30 Uhr der große Volksfestausmarsch mit vier Musikkapellen, Trachtenvereinen aus dem ganzen Landkreis und vielen Bogener Vereinen. In den fünf Tagen finden neben Bierzeltbetrieb und Karussellspaß eine Vielzahl an kulturellen und sportlichen Rahmenveranstaltungen statt.

Auch im Landkreis Deggendorf ist am Wochenende was los. Zum Beispiel beim Wallerfinger Volksfest, das ebenfalls am Freitag beginnt, mit einem Baumsäge-Wettbewerb der Landjugend. Der große Festzug mit über 50 Vereinen und die offizielle Eröffnung finden erst am Samstagabend statt.

Multikulturelles Flair beim Afrikafest in Landshut

Brücken bauen zwischen Kulturen - das wollen die Veranstalter der Afrikatage in Landshut. Von Freitag bis Sonntag wird es auf dem Gelände der Alten Kaserne dann wieder sehr bunt zugehen, mit afrikanischen Gewändern, afrikanischer Musik und Tanz. Vertreter einer Vielzahl von Initiativen sind zu Gast bei den Afrikatagen. Sie informieren über die Probleme in den verschiedenen afrikanischen Ländern und stellen ihre Arbeit vor.

24-Stunden-Rennen in Kelheim

In Kelheim geht es am Wochenende sportlich zu. Zum traditionellen 24-Stunden-Radrennen am Samstag und Sonntag werden nicht nur rund 1.000 Teilnehmer erwartet, sondern auch viele Zuschauer zum Anfeuern und Feiern. Die gesamte Innenstadt ist 24 Stunden lang eine Partymeile mit Musik, Essen und Trinken.

Kunst trifft auf Sommernachtsatmosphäre

In der Passauer Altstadt können kunstinteressierte Menschen am Freitag ein Fest für alle Sinne erleben. Bei der 21. Passauer Kunstnacht präsentieren Künstler an rund 60 Veranstaltungsorten ihre Werke aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Performance und Darstellung. Darüber hinaus ist an vielen Ecken Musik der verschiedensten Stilrichtungen zu hören.