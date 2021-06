Schon wieder: Nur wenige Fans mit Masken im Münchner Stadion

Obwohl die EM-Organisatoren in München angekündigt hatten, die Zuschauer auf den Rängen zum Tragen von Masken zu bewegen, haben nur wenige Fans die vorgeschriebenen FFP2-Masken aufgehabt. Wie schon beim ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verfolgten Tausende Zuschauer die Partie gegen Portugal am Samstag ohne Maske, wie auf Fernsehbildern zu erkennen war.

Schon beim Spiel gegen Frankreich zwei Drittel ohne Maske

Im Kampf gegen das Coronavirus müssen Besucher während der ganzen Zeit im Münchner Stadion eine FFP2-Maske tragen. Die Polizei hatte beim ersten Spiel gegen Frankreich nach Angaben eines Sprechers festgestellt, "dass die überwiegende Mehrheit (etwa zwei Drittel) der anwesenden Zuschauer auf den Sitzplätzen keinen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz trug". Deshalb hatte auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) den DFB gebeten, dies stärker zu kontrollieren.

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder war mit der Umsetzung nicht richtig glücklich und bat um Nachbesserung: "Gerade was manche Abstände und was die Maskenpflicht betrifft, gibt es doch noch eine Menge nachzusteuern." Der Verband müsse dafür sorgen, dass die Auflagen eingehalten würden, forderte Söder nach der Partie der DFB-Elf gegen Frankreich am Dienstag. Die EM-Organisatoren appellierten vor dem Duell gegen Portugal dringend, sich an die Vorgaben zu halten.

Genutzt hat dies offenbar wenig - allerdings gab es am Samstag in München auch tropische Temperaturen, was das Tragen der FFP2-Maske nicht gerade angenehmer macht.

Ausgelassene EM-Feiern in München

In München herrschte vor und während des Spiels ausgelassene EM-Stimmung. Die Polizei berichtete zunächst nicht von besonderen Vorfällen, in der Innenstadt und rund um das Stadion sei alles friedlich gewesen. Biergärten und andere Gaststätten waren gut besucht.

Mit rund 1.500 Beamten war die Polizei im Rahmen des Spiels im Einsatz - rund 500 mehr als zum Auftaktspiel der Deutschen gegen Frankreich in München. Nach dem Vorfall mit dem Motorschirmflieger der Umweltschutzorganisation Greenpeace kündigte die Polizei an, die Sicherheit am Boden und in der Luft zu verstärken. So kreisten zwei Polizeihubschrauber im Bereich des Stadions.

Taube beschäftigt Fans

Eine unbekümmerte Taube, die während des EM-Spiels auf dem Rasen im Münchner Stadion unterwegs war, hat derweil Fans in sozialen Netzwerken beschäftigt. Auf Fernsehbildern der ersten Halbzeit war unter anderem zu sehen, wie der Vogel in der Nähe des Strafraums der Portugiesen saß und erschrocken von einem Pass der Deutschen in Richtung Seitenlinie flog.

"Die Taube: 'Ihr nervt, könnt ihr bitte woanders spielen, ich will hier sitzen', schrieb ein Nutzer bei Twitter. Ein anderer kommentierte: "Die Ruhe der Taube aufm Feld hätte ich auch gerne". Auch bei Instagram und Facebook kommentierten Hunderte Nutzer das Verhalten des Vogels.