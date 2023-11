Wie regional ist "regionales" Fleisch wirklich?

Im Supermarkt muss man gerade bei frischen Produkten nicht lange suchen – es gibt Dutzende Siegel und Hinweise, wie "Regional", "VonHier" oder "Qualität aus Bayern". Liest man aber auf der Rückseite der Verpackung mal etwas genauer nach, wird schnell klar: Der Begriff ist teilweise recht weit gefasst. Vor allem beim Fleisch wird es kompliziert: Denn hier finden die einzelnen Verarbeitungsschritte wie Aufzucht, Schlachtung und Verarbeitung in der Regel nicht an einem Ort statt.

Begriff "Region" ist nicht geschützt

Der Begriff "Region" ist nicht gesetzlich geregelt und auch nicht geschützt. Jutta Saumweber von der Verbraucherzentrale Bayern erklärt, was das für die Produkte bedeutet: "Wenn wir jetzt von einem bayerisch beworbenen Produkt ausgehen, kann es sein, dass es in Bayern produziert oder hergestellt ist. Es kann aber auch sein, dass nur ein Verarbeitungsschritt, wie die Verpackung, in Bayern stattfindet."

Auf einigen Produkten wird genau gekennzeichnet, welche der Verarbeitungsschritte wo stattgefunden haben. Pflicht ist das nicht. Aldi Süd erklärt auf BR24-Anfrage zu seiner Eigenmarke "Bestes aus der Region", die Zutaten kämen überwiegend aus der gekennzeichneten Region, die Hauptzutat müsse vollständig von dort stammen. "Auch die Produktion beziehungsweise Verarbeitung muss in derselben Region stattfinden. In Ausnahmefällen darf in einem kleinen Umkreis in der Nachbarregion verarbeitet werden."

Edeka Südbayern antwortet auf BR24-Anfrage: Die Herkunft der Produkte sei an der Theke, auf dem Etikett und online einsehbar. Beim Fleisch setze das Unternehmen auf die Eigenmarke "Südbayerische Fleischwaren" und das Fleisch stamme "fast ausschließlich von Bauern aus der Region." Dabei arbeitet das Unternehmen zum Teil auch mit dem staatlich geprüften Siegel "Geprüfte Qualität" zusammen.

Für die als regional gekennzeichneten Produkte der Allgäuer Supermarktkette Feneberg gilt nach Auskunft des Unternehmens eine vergleichsweise einfache Regel: Das Fleisch stammt aus einem Umkreis von maximal 100 Kilometern rund um den Firmensitz in Kempten.