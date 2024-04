Wie Models mit Down-Syndrom die Modebranche bereichern

Es ist ein besonderer Tag für Lucy Pfaff, Paul Eich und Konstantin Neumann am Niedernberger See im Landkreis Miltenberg. Sie stehen heute vor der Kamera, als Model. Alle drei haben eine angeborene Besonderheit: Trisomie 21 oder auch Down-Syndrom.

Als Paul und Lucy am Parkplatz des Sees gemeinsam mit ihren Müttern ankommen, strahlen sie. Beide sind aufgeregt, freuen sich aber auf das Shooting. Begrüßt und zum Umziehen in Empfang nimmt sie Saskia Schmidt. Sie ist die Gründerin des gemeinnützigen Vereins "One Day" in Aschaffenburg. Saskia Schmidt hat sich ganz bewusst für diese Models entschieden. Die klare Botschaft des Vereins: Jeder kann etwas dazu beitragen, die Welt ein Stückchen besser zu machen.

Foto-Shooting am Niedernberger See

Den Verein "One Day" gibt es seit zehn Jahren. Er engagiert sich mit Projekten für Bildung und Opferbetreuung in Afrika, Europa und auch in Deutschland. Vereins-Gründerin Saskia Schmidt ist eine Botschaft wichtig: "Wir sind alle gleich". Das wollte sie nun auch bei der Präsentation der neuen T-Shirt-Kollektion für den Online-Shop von "One Day" verdeutlichen.

Sie ist am Tag des Shootings begeistert von den Models mit Down-Syndrom. Lucy, Paul und Konstantin haben sichtlich Spaß vor der Kamera. Sobald die Fotografin die Kamera zückt, werfen sich die Drei in Pose, machen alles mit. Von der ersten Aufregung ist nichts mehr zu spüren.

"Es geht um den Menschen innendrin"

Auch für die Mütter der Drei ist es ein besonderer Tag. "Ich finde das ganz toll, dass sowas mit Menschen mit Behinderung gemacht wird, dass die auch die Möglichkeit haben, an so einem Fotoshooting teilzunehmen", meint Konstantins Mutter Alexandra Neumann, die in einer kurzen Pause mit ihrem Sohn die Sonne am See genießt.

"One Day"-Gründerin Saskia Schmidt ist nach dem Shooting glücklich und zufrieden. "Das sind tolle Fotos geworden und ich würde mir wünschen, dass man gar nicht von solchen oder solchen oder über unterschiedliche Körperformen spricht und urteilt. Es geht um den Menschen innendrin." Die Fotos sind bereits auf der Online-Seite des Vereins zu sehen, einige Modelle bereits ausverkauft.

Fotoausstellung "Show Down"

Lucy, Paul und Konstantin werden im normalen Leben von dem Verein Lebenshilfe Werkstätten Schmerlenbach betreut. Vergangenen Herbst entstand dort eine Bilderreihe mit Menschen mit Down-Syndrom. Die Ausstellung mit dem Titel "Show Down" mit 30 Portraits ist aktuell in der Heilerziehung und Pflegeschule in Aschaffenburg/Damm zu sehen.

Lebensfreude fotographisch einfangen

Die Idee dazu hatten Gruppenleiterin Kristin Kaiser und ihr Team in der Aschaffenburger Werkstatt der Lebenshilfe. "Ich darf diese wundervollen Menschen in meinem Job begleiten und da fällt mir immer wieder ihre Lebensfreude auf. Das wollten wir einfach fotographisch einfangen."

Kristin Kaiser hofft, dass noch andere dem Beispiel des gemeinnützigen Vereins folgen. Am Ende gilt für sie, dass Menschen mit Beeinträchtigung ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft sind: "Wir können von ihnen jeden Tag lernen, wie man den Moment genießt und dass es eben nicht immer nur um höher, schneller, weiter geht, um glücklich zu sein," meint Kristin Kaiser.