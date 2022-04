Wie erleben Senioren die neue Corona-Normalität?

Corona-Maßnahmen in Seniorenheimen verlängert

Beim Seniorencafé begrüßen die Ehrenamtlichen die Seniorinnen und Senioren herzlich mit einer Umarmung. Es wird gesungen und gelacht. Die Frauen und Männer blühen sichtlich auf. Corona-Einschränkungen gelten hier seit Anfang April nicht mehr - anders als in Seniorenheimen: Dort hat das bayerische Kabinett die Basisschutzmaßnahmen verlängert, vorerst bis zum 28. Mai. Das heißt, FFP2-Maskenpflicht und Testpflicht für Besucher und Mitarbeitende. Und anders als in Kitas und Schulen, wo die Testpflicht ab Mai wegfällt.

Angehörige: Testen stört nicht, Maske eher

Für Heidemarie Kalasch aus Ingolstadt ist das schon Gewohnheit: Zwei- bis dreimal pro Woche besucht sie ihre Mutter und Tante im AWO-Seniorenzentrum Katharinengarten in Ingolstadt. Davor macht sie einen Schnelltest bei einer Teststation. "Das Testen macht mir nichts aus, da macht mir die Maske mehr aus“, erzählt sie. Sie wohne allerdings auch direkt neben einer Teststation, mit Anfahrt sei das bestimmt schwieriger. Zudem würden immer mehr Teststationen in ihrer Gegend schließen, erzählt die Ingolstädterin.

Besuch tut Menschen im Seniorenheim gut

Mit FFP2-Maske und nach einem negativen Testergebnis besucht Heidemarie Kalasch ihre Tante. Die 90-Jährige freut sich sichtlich über den Besuch "ihrer Heidi“ – vor allem über die Bilder und Videos von deren Enkelkindern. Altenpflegerin Martina Quass beobachtet, dass die Bewohnerinnen und Bewohner viel aufgeschlossener sind, seitdem sie wieder regelmäßig Besuch bekommen können. Auch für sie und die anderen Mitarbeitenden ist es eine Entlastung, wenn die Angehörigen beim Essen helfen oder einfach nur Zeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern verbringen.

Testpflicht im Seniorenheim polarisiert

An den Schnelltest vor jedem Dienstbeginn hat sich Pflegerin Martina Quass schon gewohnt. Sie findet es gut, dass sich auch die Besucher weiter testen müssen. Das sieht auch der 80-jährige Bewohner Helmut Sturm so: "Die kommen doch von außen rein und können dann andere anstecken. Und bevor man schaut, ist dann das ganze Heim unter Quarantäne, das wäre nichts.“ Der Einrichtungsleiter Ralph Bartoscheck ist anderer Meinung: "Wir sind ein offenes Haus. Das heißt, die Leute können am Wochenende zu ihren Angehörigen, und wenn sie dann wieder zurückkommen, dann können sie das Virus genauso mitbringen wie ein Angehöriger. Deshalb finde ich, bringt die Testpflicht nicht viel.“

Balance-Akt zwischen Schutz und Isolation

Ende Februar hatten sie das letzte Mal Corona-Erkrankungen im Heim, meint Einrichtungsleiter Ralph Bartoscheck. Weil er bei Omikron mildere Verläufe beobachtet, fände er es angebracht, weiter zu lockern – wie auch in Schulen und Kindertagesstätten. Der Geschäftsführer der Landesseniorenvertretung Bayern, Thomas John findet die Verlängerung der Basisschutzmaßnahmen bis Ende Mai richtig. Danach hofft allerdings auch er auf weitere Schritte Richtung Normalität. Allen recht machen könne man es aber eh nie meint John: Das Spannungsfeld zwischen Schutz und Isolation, Vorsicht und Lockerungen bleibt bestehen.