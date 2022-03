Gegen Vereinsamung – Gemeinsame Spaziergänge in Schweinfurt

Einer der Treffpunkte ist jeden Mittwoch um 10 Uhr an der Bushaltestelle am Schweinfurter Wildpark. Knapp 30 Leute kommen in der Regel. Alle Teilnehmer werden gebeten, sich nach den Corona-Regeln in Listen einzutragen. Bruno Drescher, ein ehemaliger Finanzbeamter, führt die Gruppe ehrenamtlich. Der Spaziergang habe einen sehr großen Zulauf gefunden, sagt er und gibt das "Startzeichen".

Menschen sollen locker ins Gespräch kommen

Hauptsächlich haben sich Frauen dem etwa zweieinhalb Kilometer langen Spaziergang anschlossen, mit Nordic-Walking-Stöcken und festen Schuhen. Es sind aber auch ein paar Männer dabei. Die Teilnehmenden kommen nicht nur aus der Stadt, sondern aus dem gesamten Landkreis Schweinfurt. Das Ziel der Spaziergänge ist einfach: Menschen sollen locker ins Gespräch kommen können.

Gisela Fischer ist eine der Teilnehmerinnen. Ihr sind ist der wöchentliche Spaziergang nach den Kontaktbeschränkungen besonders wichtig. "Und jetzt können wir hier in der Natur mit anderen laufen, uns unterhalten... Das ist sehr angenehm!", sagt sie.

Kommunikationsbedürfnis vieler alleinstehender Senioren

Die Menschen, die hier gemeinsam unterwegs sind, kennen sich in der Regel nicht. Aber man spürt: Sie wollen sich austauschen, miteinander reden - weil das wegen der Corona-Pandemie so lange nicht ging. Luise Euler ist mit 92 Jahren die älteste in der Gruppe. Für die Alleinstehende ist der Austausch ganz wichtig: "Ich bin früher mit dem Alpenverein gewandert wie ich noch jünger war. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich halt diese kleine Tour mit. Und ich finde, die ist schön!"

Anrufe mit einsamen Menschen führte zur Idee

Heide Wunder, Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Schweinfurt, hat die "Spaziergänge mit Begleitung", wie sie offiziell heißen, ins Leben gerufen:

"Wir haben ja hier viele ältere Menschen, die keinen Partner oder Partnerin haben, die aber fit sind. Die Kinder sind aus dem Haus... Ich habe einfach immer eine große Not am Telefon gehört, dass die Leute gesagt haben: Ich bin so alleine, ich kann mit niemandem reden, und mir geht es echt schlecht, und da dachte ich mir: Aufgrund der Telefonate: Irgendwas muss ich doch da in die Wege leiten!" Heide Wunder, Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Schweinfurt

Nach einer guten Stunde ist die Gruppe schon fast wieder zurück am Ausgangspunkt. Bei den Gesprächen geht es aktuell auch darum, die Nachrichtenbilder von Krieg und Vertreibung in der Ukraine zu verarbeiten. Helga Schenk und Monika Wittka sagen: "Wir haben den einen großen Wunsch: Frieden!"

Drei Spaziergangsangebote in Schweinfurt

Den "Spaziergängen mit Begleitung" können sich Interessierte ohne Anmeldung anschließen. Folgende Spaziergänge werden aktuell angeboten:

montags, 10 Uhr, an der Bushaltestelle der Gartenstadt-Linie an der Benno-Merkle-Straße

dienstags, 10 Uhr, in Oberndorf an der Bushaltestelle in der Engelbert-Fries-Straße

mittwochs, 10 Uhr, an der Bushaltestellte am Wildpark

Rückfragen können telefonisch unter 09721 516860 oder per E-Mail (kontaktstelle-ehrenamt@schweinfurt.de) gestellt werden.