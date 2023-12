Wie die Integration von Ausländern in Bayerns Arbeitsmarkt läuft

Sie wollen arbeiten: Rund 7.000 Ukrainer und 8.300 Menschen aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern sind derzeit auf Arbeitssuche in Stadt und Landkreis München. Gleichzeitig sind dort laut Arbeitsagentur rund 14.200 Arbeitsstellen unbesetzt. Einige von ihnen sollen am Career Day der Münchner Jobmesse für arbeitssuchende Geflüchtete vermittelt werden.

Vira Ischtschenko versucht im großen Andrang der Messe ihr Glück. Die gelernte Juristin ist zusammen mit ihrer fast neunjährigen Tochter zu Beginn des Ukrainekriegs nach Deutschland geflohen: "Ich mache gerade einen Berufssprachkurs. Danach würde ich gerne eine gute Arbeit mit gutem Gehalt finden. Ich möchte ohne soziale Hilfe weiterleben."

Innenministerium: Integration "nirgendwo so gut wie in Bayern"

Bayern hat bundesweit laut Angaben des Innenministeriums neben der geringsten allgemeinen Arbeitslosenquote auch die geringste für arbeitslose Ausländer: 8,2 Prozent im abgelaufenen November, verglichen mit 15 Prozent im Bundesschnitt. Auch die Arbeitslosenquote ausländischer Frauen in Bayern (9,9 Prozent) bewegt sich deutlich unter dem Schnitt Gesamtdeutschlands (18,1 Prozent).

Bayerns Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann (CSU) bucht die Zahlen als Erfolg ein: "Die Integration in Arbeit gelingt nirgendwo so gut wie in Bayern! Viele Geflüchtete sind im Arbeitsmarkt angekommen, auch die ukrainischen Kriegsflüchtlinge fassen dort immer mehr Fuß." Insbesondere die Einbindung von ausländischen Frauen im Arbeitsmarkt sei ein "großartiger Integrationserfolg".