Die Schuldenbremse - ein deutscher Fetisch?

Frankreich und Deutschland schauen sehr unterschiedlich auf Schulden. Das fängt schon bei der Sprache an, erklärte Bruno Le Maire in einer Arte-Dokumentation. Darin sagte der französische Finanz- und Wirtschaftsminister, der französische Begriff für die Schuld ("la dette") sei allein auf die finanzielle Schuld bezogen. In Deutschland wiederum habe der Begriff eine weitere Ebene, die der moralischen Verfehlung. Die moralische Aufladung finanzieller Schuld, so Le Maire, gehe in Deutschland sehr tief. In Frankreich wiederum existiere sie nicht.

Deutschland mit besonderem Bild des Staates

Sind Schulden in Deutschland also ein semantisches Problem? Möglicherweise, sagt der österreichische Politikwissenschaftler Andreas Eisl, der am Institut Jacques Delors in Paris arbeitet. Eisl beschäftigt sich in seiner Forschung mit der europäischen Budgetpolitik. In Deutschland werde beim Thema Schulden der Staat häufig mit der schwäbischen Hausfrau verglichen, die mit dem Geld auskommen muss, das ihr zur Verfügung stehe. Kein guter Vergleich, meint Eisl, da ein Staat prinzipiell ewig existiere.

In Frankreich hingegen sage man, ein Bürger leihe sich ja auch Geld, wenn er ein Haus bauen will. Dennoch sei es natürlich für Frankreich schwierig, "Deutschland Lektionen zu erteilen, wenn man auf den Schuldenstand Frankreichs sieht", so Eisl.

In Europa herrscht keine Furcht vor Schulden

Deutschland ist nicht das einzige Land mit einer Schuldenbremse in Europa. Dennoch gehören die deutschen Haushaltsregeln hier zu den strengsten, die den Spielraum mit am meisten einschränken.

Befürchtungen wie die von CDU-Chef Friedrich Merz, wonach Deutschland an einer strengen Haushaltsdisziplin festhalten müsse, da ansonsten im Rest der Europäischen Union die Dämme brechen könnten, kann der Österreicher nicht nachvollziehen. Deutschlands Gesamtverschuldung liegt bei knapp 65 Prozent und ist damit die niedrigste unter den G7-Staaten. Die meisten EU-Staaten hätten derzeit eine andere Sorge als eine galoppierende Staatsverschuldung: "Nämlich dass Deutschland dann als Wachstumsmotor in Europa wegfällt", so Eisl. Wenn Deutschland nun in einer wirtschaftlich schwierigen Lage, in der die Wirtschaft nicht wächst, auch noch spare, könne das erst recht die Klimaziele der Europäischen Union gefährden.