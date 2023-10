Widerstand gegen Hotelplanungen in Oberstaufen

Geht es nach den Architekten und dem Investor soll das neue Hotel an das frühere Schloss Staufen erinnern: ein hoher Turm, ein Querbau und ein etwas niedrigerer Turm. An der höchsten Stelle könnte das Hotel rund 50 Meter hoch werden: mit 11 Stockwerken, 160 Zimmern plus Wellnesslandschaft, Tiefgarage und einem eigenen Haus für das Personal. Der Platz ist unschlagbar: Vom Schlossberg aus hat man einen Wahnsinns-Blick auf die Nagelfluhkette. Allerdings wird das Hotel auch hoch über dem Ort thronen und so schon von Weitem sichtbar sein.

Bürgerinitiative kritisiert Dimension des geplanten Hotels

Die Bürgerinitiative Schlossberg Oberstaufen 2.0 befürchtet, dass das Hotel das Ortsbild Oberstaufens massiv beeinträchtigen wird. "Die Dimension ist den Leuten bisher gar nicht so bewusst", meint Tobias Waltner, der Mitglied der Bürgerinitiative ist. Benedikt Berger bezweifelt, dass der moderne Bau einmal ein Wahrzeichen für den Ort werden kann, wie propagiert werde. Durch die Höhe des Hotels befürchtet die Bürgerinitiative zudem starke Verschattungen für die Nachbarn. Das geplante Gebäude soll teilweise 20 Meter höher werden als die Schlossbergklinik, die hier früher gestanden ist und inzwischen abgerissen wurde.

Doch nicht nur die Größe des Vorhabens stört die Mitglieder der Bürgerinitiative, sie kritisieren auch die unklare Verkehrsanbindung und stellen die Wirtschaftlichkeit des Hotels in Frage. Wenn der Anreiz des spektakulären Baus abflacht, dann bleibt eine Bauruine, beschreibt Tobias Waltner die Bedenken der Bürgerinitiative.