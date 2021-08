Kleines Tief "Henri" bringt Gewitter und Schauer nach Bayern

Im Verlauf des Tages kommt es besonders in Unterfranken zu schauerartigen, örtlich gewittrigen Regenfällen. Nachmittags und abends ist auch im übrigen Bayern wie zum Beispiel in Alpennähe mit einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen. Örtlich seien Platzregen und Hagel mit dabei, erläutert BR-Wetterexperte Michael Sachweh.

"Verglichen mit anderen Wetterlagen, bei denen die Temperaturen sommerlich beziehungsweise hochsommerlich sind, hat diese nur mäßig warme Luftmasse aber nicht das Potenzial für schwere Sturmböen und auch nicht die Energie, um Großhagel zu erzeugen." BR-Wetterexperte Michael Sachweh.

Falls es hagelt, würden die Körner voraussichtlich nicht größer als zwei Zentimeter im Durchmesser werden. Die Regenfälle werden laut Sachweh "von einer recht flotten Luftströmung weitertransportiert". Da sie nicht längere Zeit an Ort und Stelle bleiben, dürfte es nicht zu hochwasserträchtigen Fluten kommen.

Tief "Henri" kommt von Westeuropa

Das Tief "Henri" zieht von Frankreich in die Mitte Deutschlands und bestimmt zunehmend das Wetter in Bayern. Die mäßig warme Luft, die es mitbringt, beschert Bayern heute Höchstwerte zwischen 18 Grad im Landkreis Hof sowie im Allgäu und 24 Grad örtlich an der Donau. Die Temperaturen bleiben auch in den kommenden Tagen ähnlich.

Die Gewitter werden in der Nacht abklingen. Gebietsweise regnet es dann noch. Und auch morgen ist in Bayern vereinzelt Regen zu erwarten. Es bleibt überwiegend bewölkt. Am Donnerstag ist es unbeständig, bis es am Freitag das Wetter vielerorts wieder freundlich wird.