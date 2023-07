Weshalb der Klimawandel die Renke bedroht - und der Qualle nutzt

Quallen als Gewinner des Klimawandels

Die Qualle braucht warmes Wasser und profitiert vom Klimawandel. Waren Süßwasserquallen früher nur sehr vereinzelt zu finden, vermehren sie sich nun in fast allen bayerischen Seen explosionsartig. Für Menschen sind die Quallen völlig harmlos, nicht jedoch für das Ökosystem See.

Herwig Stibor ist Experte für diese invasiven Exoten: "Alles, was die Qualle frisst, steht dem Fisch nicht mehr zur Verfügung. Mit der Qualle kann er wenig anfangen, sie ist kein gutes Nahrungsmittel."

Mehr Algen durch Quallen

Die Süßwasserqualle hat keinen natürlichen Feind in den bayerischen Seen und kann sich im warmen Wasser ungehindert ausbreiten. Für heimische Fischarten stellt das ein zusätzliches Problem dar, andere Arten profitieren davon, weiß der Professor für Limnologie: "Es können durch Quallen mehr Algen in den Seen entstehen, weil die Qualle das Zooplankton, also Kleinkrebse und Wasserflöhe frisst. Diese Kleinlebewesen würden eigentlich die Algen fressen. Dadurch, dass die Qualle viele dieser Wasserflöhe und Kleinkrebse frisst, werden mehr Algen entstehen."

Algen schaden der Fischerei

Auch Simsseefischer Sandbichler hat immer mehr mit Algen zu kämpfen. Vor allem die Burgunderblutalge macht ihm das Leben schwer. Diese Blaualgenart verunreinigt seine Netze. Das Gift der Alge ist für Mensch und Tier gefährlich. "Wenn die Seen wärmer werden, werden sich Lebensgemeinschaften der Seen weiterhin verändern", sagt Stibor. "Das wird dazu führen, dass wir die Seen nicht mehr so nutzen können, wie wir es bisher gewohnt sind. Wenn es immer mehr Blaualgen in den Seen gibt, wird es häufiger Badeverbote geben." Aber auch ein typischer Bewohner der bayerischen Voralpenseen, die empfindliche Renke, könnte verschwinden.

Seen verändern sich

Für Sandbichler ist dies an diesem Tag schon bittere Realität. Vier Netze hatte er ausgelegt, aber keine einzige Renke hat sich darin verfangen. Auch die Fischer am Chiemsee, Bodensee, Ammersee, Starnberger See melden einen drastischen Rückgang der Renken-Bestände. Die Gründe sind vielfältig. Doch verschwindet eine Art wie die Renke oder kommt eine neue Art hinzu wie die Qualle - hat dies Auswirkungen auf alle Lebewesen im Ökosystem See.