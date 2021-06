Wertvolle Ölgemälde auf Raststätte Ohrenbach im Müll gefunden

Sie sind rund 350 Jahre alt und stecken in einem breiten, goldenen Rahmen – eigentlich viel zu schön, um im Abfall zu landen. Und doch hat ein 64-jähriger Mann die beiden Ölgemälde in einem Müllcontainer an einem Rastplatz in Mittelfranken gefunden. Wie die Polizei in Köln heute mitteilt, entdeckte der Finder sie am vergangenen Dienstag am Autobahnrastplatz "Ohrenbach Ost" an der A7 im Landkreis Ansbach. "Nach erster Bewertung eines Sachverständigen dürfte es sich bei beiden Werken um Originalwerke handeln", so die Ermittler.