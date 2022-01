Wertingen: Der Kampf um das Ärztehaus geht weiter

Ein Fachärztehaus in Wertingen, und zwar in öffentlicher Trägerschaft: Das fordert die CSU/CSW-Fraktion im Wertinger Stadtrat. Sie will damit erreichen, dass sich mehr Fachärzte in Wertingen niederlassen und dadurch das Wertinger Krankenhaus nachhaltig gestärkt wird. Bauen soll das Fachärztehaus das Kommunalunternehmen (KU) des Landkreises.

Ärztehaus mit privatem Investor: abgelehnt

Der CSU-Vorschlag ist das nächste Kapitel in einer teils hitzig geführten Diskussion in Wertingen: Denn geplant war ein Ärztehaus bereits, allerdings nicht in öffentlicher Trägerschaft, sondern von einem privaten Bauunternehmer. Das hatte die CSU abgelehnt. Genau wie die Wertinger Bürger: Die hatten in einem Bürgerentscheid im April 2021 mehrheitlich gegen das Projekt mit einem privaten Investor entschieden. Eine große Rolle spielte damals auch der – noch gar nicht abschließend beschlossene – Plan, das Haus als "Tower" zu bauen.

Landrat will das Wertinger Krankenhaus erhalten

Von einem privat finanzierten Ärztehaus mit niedergelassenen Ärzten auf dem Areal des Krankenhauses erhofften sich die Befürworter Vorteile für die Klinik. Zu den Befürwortern zählt Dillingens Landrat Leo Schrell (Freie Wähler). Beide Krankenhäuser im Landkreis Dillingen sind in kommunaler Trägerschaft. Der Bau des Ärztehauses war Teil einer Gesamtstrategie, die zum Ziel hatte, das Wertinger Krankenhaus zu erhalten. Zur Strategie zählten auch der Ausbau der Pflegeschule dort und der Bau eines neuen Pflegeheims.

Landrat: Die öffentliche Hand kann das Ärztehaus nicht bauen

Dem BR teilt Landrat Leo Schrell nun mit Blick auf den CSU-Vorschlag mit, er sei positiv überrascht, dass die ehemaligen Gegner des Ärztehauses inzwischen die Vorteile einer solchen Einrichtung offensichtlich erkannt hätten. Der Forderung nach einer öffentlichen Finanzierung erteilt der Landrat gegenüber dem BR aber weiterhin eine Absage: Sowohl dem Landkreis als auch dem Kommunalunternehmen, das das Wertinger Krankenhaus betreibt, fehlten das Geld für ein Ärztehaus.

Darüber hinaus sei der Landkreis nur für Krankenhäuser aber nicht für niedergelassene Ärzte zuständig. Die öffentliche Hand dürfe ein Ärztezentrum nur bauen, wenn kein privater Investor einsteigen würde. Das sei in Wertingen aber nicht der Fall.