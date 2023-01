Wenn die Kraft ausgeht: Depressionen in der Landwirtschaft

Kaum Zahlen zu Betroffenen, Dunkelziffer wohl hoch

Wie viele Landwirtinnen und Landwirte betroffen sind, ist nicht bekannt. Für Deutschland gibt es bislang keine verlässlichen Zahlen. Das Nachrichtenportal "agrarheute" hat 2018 eine Umfrage unter mehr als 1.300 Landwirtinnen und Landwirten durchgeführt. Ergebnis: Jeder vierte Bauer sei Burnout-gefährdet.

Weitere Erkenntnisse liefert die Masterarbeit der Salzburger Psychologie-Studentin Maria Roth aus dem Jahr 2022. Sie kommt zu dem Schluss, dass in Deutschland 4,5 Mal so viele Landwirtinnen und Landwirte von Burnout betroffen sind wie Angehörige der Allgemeinbevölkerung. Einer Studie der Uni Wien zufolge leiden 58 Prozent der befragten österreichischen Landwirte unter Burnout. In Finnland finden sich Zahlen mit bis zu 45 Prozent Burnout-Betroffenen in der Landwirtschaft.

Sorge der Betroffenen vor Einweisung in eine Klinik ist immens

Für Beraterin Perzl von der SVLFG ist es vor allem wichtig, den Anrufern die Angst zu nehmen, dass etwas passieren könnte, was sie nicht mehr stoppen können. "Es wird immer zusammen mit dem Anrufer entschieden. Wir entscheiden nicht über dessen Kopf hinweg und weisen den ein. Das sind aber tatsächlich die Fragen, die hier ankommen: Was passiert jetzt mit mir?" Dabei geht es erst mal darum, aufzuzeigen, welche Hilfsangebote vorhanden sind.

Es gibt ganz niedrigschwellige Angebote, die Betroffene wahrnehmen können, ohne dass davon jemand etwas erfährt: Möglich ist zum Beispiel eine regelmäßige Telefonberatung. Wer sich den Kummer lieber von der Seele schreibt, statt zu reden, kann das in Form einer Onlineberatung machen. "Und manche sagen dann eben, ich möchte einfach weg vom Betrieb, und ich brauch' mal eine Auszeit, ich muss in eine Klinik, egal, ob es eine Rehaklinik ist oder in eine psychosomatische Klinik. Aber das wird immer zusammen mit dem Betroffenen entschieden."

Reha und Therapie helfen Helmut zurück ins Leben

Auch Helmut wendet sich in seiner Not an die SVLFG und wird dort von Heidi Perzl beraten. Nach einigen Telefonaten ist klar: Helmut muss weg vom heimischen Betrieb. Im Winter 2021 kommt er zunächst auf Reha, denn die Depression hat Spuren hinterlassen: Er hat zehn Kilo verloren, sein Blutdruck spielt verrückt. Anschließend verbringt er mehrere Wochen in einer psychosomatischen Klinik. Dort trifft er einen anderen Landwirt, mit dem er täglich spazieren geht. In sieben Wochen Klinikaufenthalt laufen sie 1.000 Kilometer. "Und ich hab' jeden Schritt gebraucht", sagt Helmut heute über diese Zeit. Freundschaft, Bewegung und Gespräche mit der für ihn richtigen Therapeutin bringen für Helmut den Wendepunkt.

Durch die Therapie erkennt er, dass er bis zum Umfallen gearbeitet hat, um sich die Wertschätzung anderer zu erarbeiten. Heute sieht er das ganz anders: "Ich definiere mich nicht mehr über das, was ich schaffe und was ich nicht schaffe. Ich mach' das, was ich mache, gerne und leidenschaftlich. Aber ich weiß auch: Wenn es mir morgen nicht mehr gefällt, dann mache ich es morgen einfach nicht mehr. Und bin trotzdem noch was wert. Ich denke jetzt so, dass der Betrieb für die Familie da sein muss. Vorher war die Familie für den Betrieb da."

Auch die Angehörigen brauchen Hilfe

Im April 2022 geht es für Helmut Grillmeier schließlich zurück nach Hause - nach über drei Monaten auf Reha und in Therapie. Ein schwieriger Moment für ihn, aber auch für seine Frau und seine Kinder. Gerade die Angehörigen dürfen in solchen Situationen nicht vergessen werden, betont Heidi Perzl von der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung: "Die leiden mit in der Situation. Die wissen teilweise nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen. Auch die gehen teilweise in unsere telefonische Begleitung, wo man einmal in der Woche oder alle zwei Wochen mit einer Psychologin telefoniert. Damit man gewappnet ist, wenn jemand nach einem langen Krankenhausaufenthalt nachhause kommt."

Auch Helmuts Familie musste sich erst mal zurechtfinden. Es sei eine Erlösung für alle gewesen, heimzukommen, gleichzeitig sei er erst mal wie ein Fremder für seine Familie gewesen, erinnert sich Helmut: "Ich hab' die mit meiner Euphorie, mit meiner Glückswelle überflutet. Ich bin heimgekommen wie ein Tsunami, hab' mir gedacht, wir machen jetzt alles anders. Und ich glaube, meine Frau hat am Anfang starke Zweifel gehabt an mir. Dass ich wieder rückfällig werde. Oder dass sie mich verliert. Das hat lange Zeit gedauert, bis ich ihr vermitteln konnte, dass wirklich alles in Ordnung ist. Dass ich mich da, wo ich jetzt bin, so wohl fühle wie nirgends anders und dass das meine Heimat ist."

Helmut hat sich zurück ins Leben gekämpft. Mittlerweile tritt er sogar als Redner auf und hält Vorträge zum Thema Depression und Burnout in der Landwirtschaft. Er will Mut machen, dass auch andere Betroffene den Schritt wagen, sich Hilfe zu suchen.